Tại sao hôn nhân muốn viên mãn không thể thiếu "sex"?

Hôn nhân là một hành trình dài của sự cam kết, thấu hiểu, và tình yêu. Khi nói đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững, người ta thường nhắc đến sự chung thủy, giao tiếp, và tôn trọng. Tuy nhiên, một yếu tố thường bị xem nhẹ hoặc né tránh nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng chính là đời sống tình dục lành mạnh.

Tình dục cực kỳ quan trọng trong hôn nhân

Thứ duy nhất bạn chỉ chia sẻ với người bạn đời mà không chia sẻ với bất cứ ai khác chính là quan hệ tình dục. Vì vậy, quan hệ tình dục Quan hệ tình dục thường xuyên cũng là thứ duy nhất giúp bạn và người bạn đời của mình khác với tình trạng của những người bạn cùng phòng. Nó là một phần quan trọng của hôn nhân.

Không chỉ thế, quan hệ tình dục cũng đòi hỏi một mức độ sâu sắc hơn về giao tiếp mà bạn không thường làm với bất cứ ai. Nói đòi hỏi cả hai phải tâm sự với nhau về mọi cảm xúc, về sự thân mật. Ví dụ, để có một đêm thực sự thân mật với người bạn đời, bạn cần nói cho người ấy biết muốn được động chạm vào đâu và cũng có thể đề nghị một số hành động. Điều này chỉ có thể xảy ra khi cả hai cảm thấy chung một mức độ thoải mái với nhau mà bạn không bao giờ cảm thấy với bất cứ ai khác trước đó. Cả hai cùng phải rất nhạy cảm khi yêu cầu, khi cho và nhận. Sự tin tưởng của bạn đối với người bạn đời phải đạt ở độ sâu sắc nhất định, rằng người đó sẽ sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của bạn và không phán xét.





Tình dục đều đặn mang đến lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần. (Ảnh minh họa)

Tình dục là chất keo kết nối cảm xúc ​

Trong cuộc sống bận rộn, áp lực công việc và trách nhiệm gia đình dễ khiến vợ chồng xa cách nhau về mặt cảm xúc. Tình dục là liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho sự xa cách này. ​

- Tăng cường sự gắn bó: Khi quan hệ tình dục, cơ thể giải phóng Oxytocin, hay còn gọi là "hormone tình yêu" hoặc "hormone âu yếm." Hormone này tạo ra cảm giác tin tưởng, gắn bó, và yêu thương sâu sắc, giúp vợ chồng cảm thấy gần gũi và là một "đội" vững chắc. ​

- Sự thân mật độc quyền: Hoạt động tình dục là sự trao đổi thân mật duy nhất và độc quyền giữa hai người trong hôn nhân. Việc chia sẻ sự tổn thương và khoái cảm thể xác này tái khẳng định cam kết của họ với nhau theo cách mà lời nói không thể diễn tả được. ​

Tình dục là hình thức giao tiếp không lời

​Một cuộc hôn nhân khỏe mạnh đòi hỏi sự giao tiếp cởi mở, nhưng đôi khi, những cảm xúc sâu kín lại được bộc lộ rõ ràng nhất qua hành động thay vì lời nói. ​

- Thể hiện Tình yêu và sự khao khát: Tình dục là cách mạnh mẽ để nói: "Anh/Em yêu em/anh và khao khát được ở bên em/anh." Nó giúp vợ chồng cảm thấy được trân trọng và hấp dẫn, điều này cực kỳ quan trọng đối với lòng tự trọng và sự tự tin trong mối quan hệ. ​

- Giải quyết xung đột ngầm: Đôi khi, những căng thẳng nhỏ chưa được giải quyết có thể được xoa dịu qua sự thân mật thể xác. Cảm giác hài lòng và thư giãn sau khi làm tình thường đặt cả hai vào trạng thái dễ dàng tha thứ và thấu hiểu nhau hơn. ​

Tình dục đều đặn mang đến lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần

​Đời sống tình dục đều đặn và viên mãn mang lại nhiều lợi ích khoa học đã được chứng minh.

- Giảm Stress và cải thiện giấc ngủ: Hoạt động tình dục giải phóng endorphin, một chất giảm đau và cải thiện tâm trạng tự nhiên. Nó cũng giúp giảm mức độ hormone cortisol (gây căng thẳng), từ đó giúp vợ chồng cảm thấy thư thái và ngủ ngon hơn. ​

- Cải thiện sức khỏe tổng thể: Quan hệ tình dục thường xuyên được cho là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, và thậm chí là làm chậm quá trình lão hóa. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ đóng góp vào một tinh thần thoải mái, từ đó nâng cao chất lượng hôn nhân.

Nguy cơ khi thiếu tình dục trong hôn nhân

​Khi đời sống tình dục trong hôn nhân trở nên thưa thớt hoặc mất đi hoàn toàn, nó thường là dấu hiệu cảnh báo của những vấn đề sâu sắc hơn.

- ​Tăng khoảng cách cảm xúc: Thiếu sự thân mật thể xác khiến vợ chồng dễ cảm thấy cô đơn, bị từ chối, và không được yêu thương trong chính mối quan hệ của mình. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến sự "chia sẻ giường ngủ" và cuối cùng là "chia sẻ cuộc sống." ​

- Dễ dẫn đến ngoại tình: Nhu cầu về sự gắn bó thân mật, cảm giác được khao khát, và sự hấp dẫn không bao giờ mất đi. Nếu nhu cầu này không được đáp ứng trong hôn nhân, một người có thể tìm kiếm sự xác nhận và thân mật ở nơi khác, dẫn đến rạn nứt và tan vỡ.

​Tình dục không phải là toàn bộ hôn nhân, nhưng nó là một phần không thể thiếu để tạo nên một hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Nó không chỉ là sự thỏa mãn thể xác mà còn là cột trụ của sự gắn bó cảm xúc, sự giao tiếp không lời, và sức khỏe tinh thần. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi sự ưu tiên cho sự thân mật này. Vợ chồng cần duy trì một cuộc đối thoại cởi mở, trung thực về đời sống tình dục của mình, chấp nhận những thay đổi theo thời gian, và chủ động tìm cách nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê. Khi sự thân mật thể xác được duy trì, nó sẽ trở thành chiếc neo vững chắc giữ cho con thuyền hôn nhân luôn ấm áp, gần gũi, và bền vững qua mọi phong ba.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn