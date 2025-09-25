Tai nạn tại mỏ đồng lớn thứ hai thế giới ở Indonesia làm căng thẳng thị trường

Mỏ đồng và vàng Grasberg ở Indonesia - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin Bloomberg, sự cố xảy ra đúng lúc nhu cầu đồng toàn cầu tăng mạnh do quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nằm trên đảo New Guinea, Grasberg là mỏ đồng lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 3% sản lượng toàn cầu. Ngoài đồng, mỏ Grasberg cũng là nơi có trữ lượng vàng dồi dào.

Công ty khai thác mỏ của Mỹ Freeport-McMoRan cảnh báo có thể không đáp ứng hợp đồng cung ứng và hạ dự báo sản lượng đồng, vàng trong quý.

Thông tin khiến giá đồng trên Sàn kim loại London (LME) tăng vọt lên hơn 10.300 USD/tấn, tiến sát mức kỷ lục 11.104 USD/tấn hồi tháng 5-2024. Cổ phiếu Freeport của công ty này cũng giảm gần 17% - giảm mạnh nhất trong 5 năm qua.

Theo chuyên gia Helen Amos đến từ BMO Capital Markets, sự cố diễn ra khi nguồn cung đồng vốn đã eo hẹp, đẩy thị trường vào “mặt bằng giá mới cao hơn”.

Thị trường đồng toàn cầu đã liên tục hứng cú sốc trong nhiều tháng. Hồi tháng 5, một trận động đất gây ngập mỏ của Ivanhoe Mines ở Congo.

Đến tháng 6, sự cố cảng và nhà máy ảnh hưởng đến hai cơ sở của Teck Resources ở Chile. Sau đó, hồi tháng 7, tai nạn chết người khiến một mỏ của Codelco ở Chile phải dừng hơn một tuần.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng, Goldman Sachs và Citigroup dự báo giá đồng có thể lên 15.000 USD và 13.000 USD/tấn.

Dù gián đoạn nguồn cung không hiếm, song thị trường năm nay đặc biệt căng thẳng. Cuối năm 2023, việc đóng cửa mỏ Cobre Panama của công ty khai thác mỏ và kim loại Canada First Quantum Minerals đã rút khỏi thị trường 1,5% nguồn cung toàn cầu nhưng lúc đó thị trường vẫn khá dồi dào.

Hiện nay, theo bà Amos, thị trường đồng tinh luyện có thể thiếu khoảng 300.000 tấn trong năm 2025.

Ông Bart Melek, chuyên gia đến từ ngân hàng đầu tư đa quốc gia TD Securities, nhận định tùy sự cố kéo dài bao lâu, mức thâm hụt sẽ còn lớn hơn, buộc thị trường phải rút kho dự trữ.

Các chuyên gia cũng cho rằng biến động hiện nay phản ánh tình trạng thiếu đầu tư vào khai thác đồng trong thập kỷ qua.

Nếu vấn đề tại mỏ Grasberg tiếp diễn, nguồn cung bán thành phẩm cho các nhà máy luyện sẽ thêm căng thẳng, trong khi các đối thủ của Công ty khai thác mỏ Freeport có thể hưởng lợi về quyền định giá. Chi phí nguyên liệu tăng cao có nguy cơ lan sang toàn chuỗi cung ứng sản phẩm làm từ đồng.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn