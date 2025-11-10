Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, 2 vợ chồng tử vong

Sáng 10-11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng đi xe máy tử vong.

Vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 9-11 tại Km 1766+250, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tổ dân phố 19, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS: 81H-050.54 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi xe khách chạy tới đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe máy mang BKS: 47B2-097.90 do bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1979, ngụ phường Tân An) điều khiển chở chồng là ông Nguyễn Thanh S. (SN 1977).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy đang chuyển hướng từ bên trái sang bên phải đường.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cả 2 vợ chồng tử vong.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động