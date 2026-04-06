SVĐ Trống Đồng lớn nhất thế giới của Việt Nam có sự thay đổi bất ngờ

SVĐ Trống Đồng nhiều khả năng sẽ được gọi là SVĐ Hùng Vương sau khi hoàn thành

Mới đây, tại khu vực dự án Vinhomes Olympic nằm ở phía Nam Hà Nội, một chi tiết mới đã thu hút sự chú ý. Theo đó, sân vận động trung tâm của dự án đã được gắn biển mang tên Hùng Vương. Sự xuất hiện của tên gọi này đánh dấu một thay đổi đáng kể, bởi trước đó công trình từng được biết đến với nhiều cái tên khác nhau như Sân vận động Trống Đồng, rồi sau đó là Lạc Việt trong một số giai đoạn triển khai.

Theo quy hoạch, dự án Thành phố thể thao Olympic do tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích hơn 9.100 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã. Quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Khu đô thị được xây dựng nhằm đáp ứng các điều kiện tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn trong khu vực và quốc tế.

SVĐ Hùng Vương với sức chứa 135 nghìn chỗ ngỗi trở thành sân vận động lớn nhất thế giới

SVĐ Trống Đồng (Hùng Vương) có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, trở thành SVĐ lớn nhất thế giới khi hoàn thiện. Về mặt công nghệ, SVĐ Trống Đồng được trang bị những giải pháp tiên tiến nhất hiện nay, tương đương với các sân vận động đẳng cấp hàng đầu tại châu Âu và Trung Đông. Đáng chú ý là công nghệ cỏ cuộn Module, cho phép thay thế toàn bộ mặt sân chỉ trong vòng 6 đến 10 giờ, đảm bảo chất lượng thi đấu liên tục cho nhiều loại hình sự kiện khác nhau. Thiết kế 4 khán đài vòng cung tạo ra không gian 360 độ, tối ưu hóa tầm nhìn tại mọi vị trí, giúp khán giả tận hưởng trải nghiệm thị giác hoàn hảo nhất.

Khi hoàn thành, đây sẽ là SVĐ lớn nhất thế giới, vượt qua Rungrado 1st of May Stadium tại Triều Tiên với sức chứa 114.000 chỗ ngồi. Nó cũng sẽ vượt qua sân vận động Hassan II đầy tham vọng và tự hào của Morocco ở Casablanca - nơi đang được xây dựng trước thềm World Cup 2030 và sẽ đón 115.000 CĐV. Dự kiến sân Hùng Vương sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn