Tai nạn giữa xe tải và ô tô con, 1 người chết

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 6-4, một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô con xảy ra trên tuyến đường ĐT611 đoạn qua thôn Phước Thành, xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng khiến một người tử vong, một số người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h30 cùng ngày, tại đường ĐT611 thuộc thôn Phước Thành xảy ra vụ va chạm giữa xe tải do tài xế N.V.T. (52 tuổi, trú xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng) điều khiển và ô tô con 7 chỗ do anh T.V.T. (32 tuổi) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh đã khiến phần đầu ô tô con hư hỏng nặng, biến dạng.

Vụ tai nạn khiến bà M.T.T.H. (người ngồi trên ô tô con) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

3 người khác bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Tại hiện trường, phần đầu 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng địa phương đang điều ra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Phần đầu ô tô hư hỏng nặng

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ