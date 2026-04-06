Nam sinh trượt 3 trường liên tiếp trước khi đỗ đại học số 1 Mỹ

6 giờ 30 sáng ngày 27/3, Lê Duy An, học sinh lớp 12 Banyan, trường phổ thông liên cấp Delta Global School (DGS), mở email xem kết quả kỳ tuyển thường của khối Ivy League - nhóm 8 đại học danh giá Mỹ. Trước đó, An chỉ mới chợp mắt được một lúc.

Ba email đầu tiên mà An mở ra đều là thông báo từ chối. Khi mở tới thư của Đại học Princeton, biểu tượng con hổ cùng dòng chữ "chúc mừng" khiến An vỡ òa.

"Em rất bất ngờ. Vì trượt hết ba trường đầu, lúc đó em gần như chẳng còn mong đợi gì", An nói.

Princeton hiện là đại học số 1 nước Mỹ theo xếp hạng của US News. Ngôi trường có tỷ lệ chấp thuận chỉ khoảng 5%.

Ý tưởng du học đến từ khi An mới học lớp 7, bởi có hai người anh du học Mỹ và Canada. Nam sinh nghiêm túc bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ vào khoảng giữa lớp 10.

Nam sinh ấp ủ dự định học Nghiên cứu vận hành và Kỹ thuật tài chính, phần lớn vì được truyền cảm hứng từ bố - một tiến sĩ kinh tế, chuyên gia về chính sách công và đang điều hành một công ty tư vấn tại Hà Nội.

Lê Duy An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vì muốn chứng tỏ khả năng xoay xở khối lượng bài nặng "có tiếng" của Princeton, An chọn học các môn AP (môn học nâng cao) khó, nhưng phù hợp với định hướng để tự thử thách. Khi nộp hồ sơ, An đã thi xong 6 môn AP, trong đó có Giải tích và Thống kê.

Nam sinh cũng xác định hoàn thành sớm các bài thi chuẩn hóa, nên dành khoảng 2 tuần ôn cho mỗi bài. Nhờ lợi thế tiếng Anh và các môn khoa học ở trường, An nhanh chóng đạt 7.5 IELTS, 1530/1600 SAT, sau đó dồn sức cho các hoạt động khác.

An kể được các thầy cô khuyến khích làm nghiên cứu từ lớp 8. Vì vậy, khi lên cấp ba, nam sinh chủ động tìm cơ hội học hỏi ở những môi trường chuyên nghiệp. An từng thực tập tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, tham gia nghiên cứu với sự dẫn dắt của các giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội và Phenikaa, tham dự SSP International - trại hè khoa học danh tiếng ở Mỹ...

Đến thời điểm nộp hồ sơ, nam sinh có 4 nghiên cứu khoa học với các chuyên đề về khí động lực học, vật lý thiên văn, vật lý hạt... Trong đó, bài báo về khí động lực học mà nam sinh tham gia ở Đại học Bách khoa được đăng trên tạp chí Applied Sciences MDPI, thuộc nhóm Q2.

Bài luận ứng tuyển là phần khiến An "đau đầu". Princeton yêu cầu ngoài bài luận chính, ứng viên phải trả lời thêm 6 câu hỏi phụ.

Trong bài luận chính, An viết về sự trưởng thành trong suy nghĩ trên hành trình vượt qua nỗi đau khi mẹ qua đời. Trước đó, nam sinh luôn tin rằng khoa học có thể giải thích và giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sau mất mát, cậu nhận ra không chỉ khoa học, mà thơ ca, văn học đã đến bên mình như một sự an ủi, động viên để An có thể bước tiếp.

Còn ở các câu hỏi phụ, An dành nhiều thời gian nhất cho chủ đề: "Những trải nghiệm sống định hình con người bạn, và bạn sẽ mang góc nhìn hay bài học gì vào cộng đồng Princeton để người khác có thể học hỏi?".

Nam sinh đề cập tới hai trải nghiệm độc đáo làm thay đổi góc nhìn của bản thân, gồm đi học nghề sửa xe ngoài đường và gặp gỡ những chủ xe "độ". An thấy các chú thợ sửa xe rất sáng tạo khi dùng những công cụ đơn giản để sửa lỗi, còn người mê xe "độ" có kiến thức sâu về máy móc, động cơ... của xe.

Từ đó, An thấy rằng "engineering" (kỹ thuật) không xa vời trong những viện hàn lâm hay phòng nghiên cứu cao cấp, mà có mặt ở mọi nơi, như hàng rửa xe bên đường hay những chiếc xe đua.

Duy An (cầm máy selfie) cùng các bạn trong một hoạt động ở trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vừa học, làm nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ, An vẫn duy trì tốt các hoạt động ngoại khóa. Nam sinh chơi nhiều môn thể thao, nhưng đam mê nhất là bóng rổ, từng tham gia giải Hanoi Open Cup U19 và giải vô địch quốc gia lứa tuổi U16.

An cũng sáng lập câu lạc bộ Toán và Khoa học máy tính của trường, tổ chức các hoạt động và dự án nhỏ để bạn bè cùng tham gia. Dù bận rộn, An cho biết chưa từng có cảm giác quá tải, vì "mọi thứ đều xuất phát từ trái tim".

Thầy Christopher Segur, giáo viên Delta Global School, nhận xét đây là kết quả tuyệt vời cho cậu học trò khóa đầu tiên của trường. Từ kinh nghiệm 7 năm làm cán bộ tuyển sinh đại học Mỹ, anh nhìn nhận An phù hợp với những tiêu chí mà Princeton tìm kiếm.

"Nỗ lực, sự liêm chính và ý thức cá nhân mạnh mẽ của An sẽ đóng góp cho môi trường ở Princeton. Em cũng là hình mẫu cho các bạn nhỏ trong trường", thầy Christopher nói.

An cho biết chưa có kế hoạch cụ thể cho năm học mới, mà muốn hoàn thành những dự án còn dang dở, hỗ trợ thêm các câu lạc bộ ở trường. Trên hết, nam sinh muốn cùng bạn bè tận hưởng cuộc sống ở Hà Nội, dành thời gian ở cùng bố và tiếp tục được chơi bóng rổ trước khi lên đường.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: vnexpress.net