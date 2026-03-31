Sưng mắt sau khi thức dậy: Dấu hiệu bệnh thận, thừa muối

Sưng mắt (bọng mắt) là tình trạng xảy ra phổ biến khi thức dậy vào buổi sáng.

Sưng mắt khi ngủ dậy vào buổi sáng là tình trạng khá phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu là khi ngủ, cơ thể nằm ngang trong thời gian dài khiến dịch tích tụ ở vùng mặt, đặc biệt là khu vực quanh mắt - nơi có cấu trúc da mỏng và nhạy cảm.

Nhiều người thức dậy với đôi mắt sưng húp, nặng nề nhưng thường bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, tình trạng này có thể phản ánh nhiều vấn đề từ thói quen sinh hoạt đến sức khỏe bên trong cơ thể.

Nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên, bạn nên chú ý đến những nguyên nhân dưới đây.

Thiếu ngủ

Theo WebMD, nguyên nhân phổ biến nhất gây sưng mắt khi ngủ dậy là thiếu ngủ. Nếu ngủ không đủ giấc vào ban đêm, hoặc chất lượng giấc ngủ không tốt, bạn có thể bị tăng tích tụ dịch và máu quanh mắt vào buổi sáng. Điều này đặc biệt đúng nếu mắt bạn thường bị sưng húp kèm theo quầng thâm hoặc bọng mắt, mệt mỏi.

Tác nhân gây dị ứng âm thầm trong phòng ngủ

Lý do khác khiến bạn thức dậy với đôi mắt sưng húp có thể là phản ứng với chất nào đó trong môi trường xung quanh. Nếu gần đây bạn mua ga trải giường mới, thử dùng loại nước xả vải mới hoặc đặt một loại cây lạ vào phòng ngủ, hãy nhớ rằng bất kỳ điều nào trong số này đều có thể gây ra phản ứng histamine và khiến mắt bạn sưng húp.

Tương tự, nếu bạn thích ngủ với cửa sổ mở, phấn hoa và các chất gây dị ứng từ bên ngoài có thể là nguyên nhân. Hãy thử ngủ với cửa sổ đóng để xem điều này có giúp giảm sưng mắt vào buổi sáng hay không.

Chế độ ăn quá nhiều muối

Hiện tượng mắt sưng húp vào sáng sớm thường là hệ lụy của việc tiêu thụ quá mức muối trong khẩu phần ăn. Natri dư thừa làm phá vỡ sự cân bằng điện giải, buộc cơ thể phải tích trữ chất lỏng để pha loãng nồng độ muối trong tế bào. Hệ quả là tình trạng phù nề xuất hiện tại các vùng mô nhạy cảm.

Tình trạng này thường trầm trọng hơn vào buổi sáng do cơ thể trải qua một đêm dài thiếu nước, dẫn đến hiện tượng tích trữ nước 'bù' tại các tế bào ngay khi thức dậy.

Uống quá nhiều rượu

Sau một đêm nhậu nhẹt say sưa, bạn luôn thức dậy vào buổi sáng với đôi mắt sưng húp. Rượu có thể gây giữ nước và làm sưng phù mặt, thậm chí tình trạng sưng phù có thể kéo dài đến giữa trưa.

Tương tự khi bạn tiêu thụ quá nhiều muối, cơ thể bị mất nước, nó sẽ tích trữ càng nhiều nước càng tốt để sử dụng trong tương lai. Điều này thường dẫn đến hiện tượng đầy hơi và giữ nước. Khi cơ thể sưng lên do tích nước, vùng da dưới mắt có thể giữ nước, dẫn đến bọng mắt và quầng thâm.

Ngoài ra, rượu có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, tác động đáng kể đến tình trạng sưng mắt. Nó cũng gây ra viêm nhiễm - nguyên nhân chính khác gây sưng mắt.

Viêm kết mạc

Theo Healthline, tình trạng mắt này có thể do nhiễm trùng vi khuẩn hoặc virus, phản ứng dị ứng với phấn hoa hoặc mạt bụi, hoặc do chất gây kích ứng. Một số triệu chứng phổ biến bao gồm mắt đỏ, ngứa, tiết dịch dính và đôi khi có vảy trên lông mi sau khi ngủ. Viêm kết mạc thường bắt đầu ở một mắt và lan sang mắt kia sau vài giờ.

Một số tình trạng khác về mắt như lẹo mắt, viêm bờ mi, phù mí mắt cũng gây sưng mắt khi ngủ dậy.

Bệnh về thận

Theo India Times, khi thận gặp vấn đề, khả năng lọc của thận bị suy giảm, khiến protein rò rỉ qua nước tiểu. Cơ thể mất protein dẫn đến các chất lỏng, khoáng chất như canxi, phosphat bị giữ lại quanh mắt, gây sưng phù mắt. Điều này đặc biệt rõ ràng nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy. Tình trạng này có thể xảy ra ở một hoặc hai mắt, thường giảm dần hoặc biến mất sau vài giờ hoạt động.

Các vấn đề về tuyến giáp

Các bệnh lý như suy giáp có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa cân bằng chất lỏng và sức khỏe mô của cơ thể. Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là sưng quanh mắt hoặc mặt, đặc biệt rõ ràng vào buổi sáng. Trong một số trường hợp bệnh lý mắt do tuyến giáp (thường liên quan đến rối loạn tuyến giáp tự miễn dịch), sưng phù có thể đi kèm với mắt lồi, khô hoặc kích ứng.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn