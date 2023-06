Điện Biên phát hiện 3 ổ dịch bệnh than trên người, Bộ Y tế vào cuộc

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Điện Biên theo dõi chặt tình hình sức khỏe của những người tham gia giết mổ, sử dụng cùng nguồn thịt trâu bò với các trường hợp mắc bệnh than thể da trên địa bàn.

Bộ cũng yêu cầu địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh than, xử lý môi trường tại khu vực ổ dịch theo quy định.

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thực hiện điều tra, giám sát và theo dõi các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Xử lý ổ dịch theo quy định; xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm từ các ca nghi nhiễm trên người…

Biểu hiện bệnh than trên cơ thể người bệnh tại Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 5/5 đến ngày 30/5, trên địa bàn huyện Tủa Chùa ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng (1 ổ dịch Than), xã Xá Nhè (2 ổ dịch Than), hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu, bò.

Bệnh than hay còn có tên gọi khác là bệnh nhiệt than thuộc nhóm các loại bệnh truyền nhiễm gây ra bởi loại vi khuẩn gram dương, hình que Bacillus anthracis. Loại vi khuẩn này thường tồn tại trong điều kiện tự nhiên trong đất hoặc ký sinh trên các loại động vật nuôi hoặc động vật hoang dã. Khi con người tiếp xúc với động vật chứa vi khuẩn gây bệnh có thể bị truyền nhiễm và mắc bệnh nghiêm trọng khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Thông thường bệnh xâm nhập vào cơ thể người thông qua các đường tiếp xúc như: Nhiễm qua da; nhiễm qua đường hô hấp; nhiễm qua đường tiêu hoá.

Tác giả: Như Loan

Nguồn tin: Báo VTC News