Sự thật về "ông chủ" đứng sau huyền thoại mì 2 tôm Miliket hơn 40 năm không đổi bao bì: Vì sao biểu tượng một thời dần biến mất?

Trước năm 1975, nói đến mì tôm là nhớ đến gói mì có hình ảnh hai con tôm của hãng mì Colusa, sau này được ghép thêm tên Miliket thành Colusa – Miliket. Sau ngày giải phóng miền Nam, nhãn hiệu mì ăn liền Colusa - Miliket tiếp tục được người tiêu dùng ưa thích, với gói mì giấy kraft và hình ảnh hai con tôm.

Những năm 80, mì Miliket được coi là món ăn hảo hạng, có giá từ 500 - 1.000 đồng, mức giá đắt đỏ thời bấy giờ. Vì vậy, không phải lúc nào cũng được ăn mì Miliket, thậm chí chỉ khi ốm, người xưa mới được "tẩm bổ" bằng mì tôm.

Chỉ một gói mì tôm cũng rất trân quý với nhiều đứa trẻ. Cảm giác sung sướng khi được thưởng thức một bát mì nóng hổi đổi vị bữa cơm hàng ngày là ký ức chung về một tuổi thơ vất vả của rất nhiều thế hệ người Việt. Lúc bấy giờ, mì tôm Miliket chính là món ăn được "khao khát" nhất.

Bước sang thập niên 1990, khi đời sống kinh tế khởi sắc, mì Miliket trở nên phổ biến, là món ăn khoái khẩu của mỗi gia đình. Đặc biệt, nó là thứ lương khô không thể thiếu trong thùng đồ của từng thế hệ sinh viên.

Nhãn hiệu mì ăn liền Colusa – Miliket từng "làm mưa làm gió" thị trường với gói mì giấy kraft và hình ảnh hai con tôm. Thậm chí, một bộ phận người tiêu dùng Việt Nam đến nay vẫn giữ thói quen gọi mì ăn liền là "mì tôm" với hình ảnh hai con tôm của hãng này.

Với chỉ một vài sản phẩm mì ăn liền truyền thống từ thủa ban đầu, đến nay sản phẩm Colusa – Miliket đã được phát triển đa dạng hóa bao gồm trên 60 mặt hàng thực phẩm chế biến các loại.

Từ thương hiệu lớn đến sự lãng quên

Miliket là một trong 13 nhà máy đầu tiên được xây dựng để phát triển ngành công nghiệp nhẹ tại Việt Nam.

Miliket là thương hiệu mì ăn liền của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket, có trụ sở tại quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Thương hiệu mì Colusa đã được sản xuất từ trước năm 1975 bởi Công ty thực phẩm Sài Gòn, sau năm 1975, được đổi tên thành Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa.

Đến năm 1983, Tổng Công ty Lương thực miền Nam mở thêm Xí nghiệp lương thực thực phẩm Miliket. Năm 2004, Colusa và Miliket sáp nhập thành Công ty lương thực thực phẩm Colusa – Miliket; đến năm 2006 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

Những năm 1980, mì Miliket được coi là món ăn hảo hạng, có mức giá đắt đỏ khoảng 500 đồng. Đến những năm 1990, khi kinh tế khấm khá hơn, mì Miliket trở nên phổ biến của mỗi gia đình, thậm chí từng có giai đoạn Miliket chiếm tới 90% thị phần mì ăn liền tại Việt Nam.

'Huyền thoại' mì hai tôm Miliket đã trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ người Việt Nam trong 1-2 thập kỷ cuối thế kỷ 20 và là một trong những thương hiệu xuất hiện sớm nhất tại Việt Nam, thống lĩnh gần như toàn bộ thị trường mì ăn liền tại Việt Nam, cũng được xem là thương hiệu "độc quyền" trên thị trường trong hàng chục năm của thập niên 70, 80.

Thương hiệu này nhắm vào phân khúc giá rẻ, bình dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Nhưng cũng từng có giai đoạn mì tôm Miliket trở thành món đồ ăn xa xỉ với nhiều người, khi chúng chỉ được bán tại các cửa hàng tạp hóa quốc doanh.

Miliket nổi tiếng đến mức hình ảnh hai con tôm chụm đầu vào nhau in ngoài bao bì đã trở thành biểu tượng, thành thói quen và thành luôn cái tên chung cho các loại mì gói được sản xuất về sau này.

Từ những năm 2000, cùng với sự phát triển và hội nhập kinh tế, Miliket đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ những tên tuổi như Acecook, Masan Consumer,... dẫn đến thu hẹp dần thị phần.

Đặc biệt, Miliket cũng là một trong số ít đơn vị vẫn sản xuất sản phẩm mì ký - sản phẩm mà hầu hết thương hiệu lớn không sản xuất. Nhờ đó, mì 2 con tôm vẫn sống khỏe trong thị trường ngách với tập khách hàng riêng của mình và đang lớn mạnh về doanh thu.

Không có thống kê nào về kết quả kinh doanh của vua mì tôm Miliket những năm trước 2000 được công bố, tuy nhiên với vị thế "độc quyền", thành công mà Miliket gặt hái được thời điểm đó không ai có thể phủ nhận.

Hồi sinh thương hiệu mì hai tôm cho thế hệ trẻ

Sau thời gian “ẩn mình”, tìm cách ứng phó trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ lớn trong ngành mì ăn liền, thương hiệu Colusa - Miliket không những đã có thể trở lại đường đua ở thị trường trong nước mà còn tiến ra thế giới, tiếp tục cải tổ mạnh mẽ để tiếp viết câu chuyện đầy cảm hứng của "huyền thoại mì hai tôm”.

Năm 2024, Miliket ghi nhận doanh thu đạt 760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 29,2 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 99% và 108% mục tiêu đã đề ra. Tổng sản lượng công ty thực hiện được năm 2024 là 17.225 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm 2024.

Đầu tháng 7/2025, CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã CK: CMN) vừa công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, năm 2025, Colusa – Miliket đặt mục tiêu doanh thu đạt 868,7 tỷ đồng (tăng 14% so với 2024), lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,7%) và sản lượng 19.000 tấn (tăng 10,6%).

Trước tình hình địa chính trị thế giới bất ổn ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện phần mềm quản trị SAP Business One và triển khai hệ thống quản trị bán hàng hiện đại trên toàn bộ kênh phân phối.

Công ty đang rà soát chiến lược kinh doanh nội địa, tái định vị thương hiệu Colusa – Miliket, đồng thời mở rộng xuất khẩu bằng cách trực tiếp đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Về hoạt động nội bộ, ban lãnh đạo đã cơ cấu lại nhân sự, đầu tư thêm thiết bị sản xuất tại miền Bắc, chuẩn bị dự án di dời nhà máy ở miền Nam, và đặc biệt là ngừng sản xuất dòng mì ký – sản phẩm truyền thống nhưng hiệu quả thấp.

Trước đó, cuối năm 2022, thị phần của Colusa – Miliket trên thị trường nội địa chỉ đạt 2%, với sản lượng 15.400 tấn, nhưng lại được xem là một năm thành công về doanh số so với những năm gần đây. Dù gặp sự sụt giảm về thị phần, thương hiệu Miliket vẫn khắc sâu trong tâm trí người tiêu dùng, một lợi thế quan trọng cho quá trình phát triển và tái định vị thương hiệu trên thị trường.

Sau khi ông Trần Hoàng Ngân được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket, ông đã tiến hành kiểm tra và cập nhật toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị. Đội ngũ kỹ thuật được giao nhiệm vụ nghiên cứu và áp dụng các cải tiến, bao gồm việc sử dụng công nghệ plasma độc quyền trong sản xuất mì, sợi, ra mắt sản phẩm mới với bao bì mới, và tập trung vào sản xuất xanh và mở rộng xuất khẩu.

Doanh nhân Trần Hoàng Ngân, Tổng giám đốc Colusa - Miliket

Một trong những bước đột phá là đầu tư hơn 250.000 USD để chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. “Sau khi triển khai phần mềm, nhiều người đánh giá, doanh nghiệp phải mất hai năm để chuyển đổi, tức là đến năm 2025 mới có thể thành công. Tuy nhiên, chưa đến một năm, doanh nghiệp đã áp dụng thành công”, Tổng giám đốc Colusa - Miliket tâm đắc.

Ở thị trường trong nước, Miliket mở rộng tệp khách hàng thông qua kênh Horeca, hướng đến phân khúc cao cấp; còn xuất khẩu tập trung vào châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Singapore… Tuy nhiên, “do năng lực sản xuất chưa đủ, chúng tôi chỉ có thể ký hợp đồng với một vài đối tác trong khi đơn hàng tăng mạnh”, ông chia sẻ, đồng thời tiết lộ kế hoạch xây thêm nhà máy mới để tăng gấp đôi công suất.

Song song đó, Colusa – Miliket tái định vị gần 200 dòng sản phẩm, mở rộng sang các mặt hàng phở, cháo, gia vị…, ghi nhận tăng trưởng hơn 10% ở thị trường nội địa và 67% ở xuất khẩu chỉ sau năm đầu đổi mới.

Ở mảng phát triển xanh, doanh nghiệp coi đây là “tấm vé thông hành” xuất khẩu, tiên phong ứng dụng công nghệ plasma nhằm khử khuẩn, giảm mùi chua và nâng chất lượng sản phẩm. Miliket còn liên kết với vùng nguyên liệu trồng lúa plasma, hành, rau củ sạch tại Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng...

Theo ông Ngân, “nguồn vốn đầu tư cho sản xuất xanh hiện chiếm khoảng 50% vốn điều lệ”, bao gồm cải thiện lò hơi, dùng trấu thay than đá, đầu tư plasma và bao bì giấy.

Ngoài chinh phục thị trường ngoại, nỗ lực vượt qua những ‘hàng rào xanh’ chính là điểm cộng thu hút người tiêu dùng - vốn ngày càng quan tâm và khắt khe hơn với các tiêu chuẩn sản phẩm thân thiện môi trường. Vì vậy, không chỉ đầu tư cho sản xuất xanh, Colusa - Miliket còn lựa chọn các đối tác, người đồng hành có cùng mục tiêu, tư duy”, vị doanh nhân 8X chia sẻ.

Khi nhận trọng trách dẫn dắt Colusa – Miliket, ông Trần Hoàng Ngân chia sẻ rằng mong muốn lớn nhất của mình là hồi sinh thương hiệu huyền thoại này trong lòng thế hệ trẻ.

Theo ông, Miliket đã gắn bó sâu đậm với ký ức của thế hệ 5X – 7X, nhưng lại thiếu dấu ấn đặc biệt để chạm đến người tiêu dùng trẻ. “Nếu chỉ hài lòng với hiện tại, Miliket sẽ dần bị lãng quên trong tương lai,” ông thẳng thắn nhìn nhận. Chính vì vậy, ông đặt mục tiêu đưa thương hiệu mì hai con tôm trở lại mạnh mẽ hơn, để thế hệ mới không chỉ nghe kể, mà còn được trải nghiệm và yêu thích hương vị, ký ức xưa theo một cách hiện đại hơn.

Ông cũng khẳng định, đây là thời điểm các sản phẩm Miliket đạt chất lượng cao nhất, đủ sức giúp doanh nghiệp tự tin tiếp cận khách hàng mới và mở ra hành trình phát triển bền vững cho thương hiệu hơn nửa thế kỷ tuổi này.

Thương hiệu Miliket từng là "ông vua" mì gói tại Việt Nam, với bao bì giấy kraft đặc trưng in hình hai con tôm đỏ. Công ty từng nắm giữ 20% thị phần mỳ ăn liền nội địa, nhưng nay chỉ chiếm khoảng 2%, điều này buộc chủ sở hữu công ty phải đưa thương hiệu vào giai đoạn cải tổ toàn diện.

