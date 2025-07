Sự thật trần trụi ở thủ phủ khoáng sản Quỳ Hợp [Bài 2]: Động đâu sai đó!

Danh sách vi phạm nối dài dằng dặc, góp mặt đầy đủ những “anh tài” hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tiêu biểu có thể kể đến: Công ty CP Khoáng sản Á Châu (phạt 220 triệu đồng), Công ty CP An Sơn (90 triệu), Công ty TNHH Thiếc Hà An (250 triệu), Công ty CP Phương Huy Store (110 triệu), Công ty TNHH Chính Nghĩa (167 triệu), Công ty CP Khoáng sản Ricod-MDC4 (496 triệu), Công ty CP Đá Châu Á (310 triệu), Công ty CP Khoáng sản Trung nguyên Nghệ An (510 triệu)…