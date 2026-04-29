Sri Lanka bắt 22 nhà sư giấu 110kg cần sa trong hành lý

Các nhà sư đến trình diện trước tòa sau khi bị bắt giữ tại Negombo - Ảnh: AFP

Theo báo Guardian ngày 28-4, trước đó nhóm nhà sư đã có chuyến du lịch 4 ngày tại Bangkok.

Khi trở về sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo, họ bị hải quan phát hiện mang theo "kush" - một loại cần sa có độ mạnh cao.

Một quan chức hải quan cho biết phần lớn các nhà sư là các tăng sinh trẻ đang tu học tại nhiều ngôi chùa trên cả nước.

Nhóm bị cáo buộc mang khoảng 5kg ma túy mỗi người, được cất giấu trong các vách ngăn giả của vali.

Sau khi bị bắt giữ, nhóm nhà sư đã được bàn giao cho cảnh sát và được đưa tới trình diện tòa án địa phương.

Giới chức nhận định đây là vụ thu giữ "kush" lớn nhất từ trước đến nay tại sân bay quốc tế chính của Sri Lanka, với tổng giá trị lô hàng ước tính lên tới 3,45 triệu USD.

Báo địa phương Daily News cho hay chuyến đi của nhóm nhà sư nhiều khả năng được tài trợ. Trong điện thoại của họ chứa nhiều hình ảnh cả nhóm tận hưởng kỳ nghỉ với trang phục đời thường.

Ngoài ra cảnh sát cũng đã bắt giữ nhà sư thứ 23 - người được cho là đã đứng ra tổ chức chuyến đi. Theo cảnh sát, người này đã nói với nhóm nhà sư "những kiện hàng là đồ quyên góp" và sẽ có người đến nhận khi họ trở về.

Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, một phụ nữ Anh 21 tuổi cũng bị bắt tại sân bay Bandaranaike khi mang theo 46kg ma túy. Người này khai số hàng bị giấu trong hành lý mà cô không hề hay biết.

Các cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ mạng lưới đứng sau, đồng thời xác định liệu có sự cấu kết có tổ chức trong hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hay không.

