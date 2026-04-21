Tử hình 2 người trong đường dây mua bán, vận chuyển 143kg ma túy xuyên quốc gia

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Lập Sơn, Nguyễn Đức Thịnh mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó tòa cũng tuyên phạt Phan Thị Bích Trâm 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt Võ Bá Thịnh và 5 bị cáo quốc tịch Lào gồm: Thongchaleun Youkhanthone, Syvongphet Saiykham, Sisoulath Vydavone và Sivongxay Chok mức án chung thân; phạt Keobounmanh Heng 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 25-12-2023, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Nguyễn Lập Sơn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, phát hiện và thu giữ hơn 30,8kg ketamine cùng 51,24kg methamphetamine.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác, trong đó có heroin, nâng tổng khối lượng ma túy liên quan trong vụ án lên hơn 143,5kg.

Theo cáo trạng, Nguyễn Lập Sơn cùng các đồng phạm đã sử dụng nơi ở của mình làm địa điểm cất giấu, phân chia ma túy để cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ.

Các bị cáo tham gia đường dây với nhiều vai trò khác nhau, từ cất giấu, đóng gói đến vận chuyển, giao nhận ma túy theo sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu.

Đáng chú ý, đây là đường dây có yếu tố nước ngoài, với sự tham gia của nhiều đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam bằng ô tô, sau đó đưa về TP.HCM để tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 10-2023, Sơn quen biết Lâm Thiên Hiệp và được rủ tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do đang thất nghiệp, cần tiền sinh hoạt và trả tiền thuê nhà, Sơn đã đồng ý.

Hiệp yêu cầu Sơn sử dụng căn nhà thuê của mình làm nơi cất giấu ma túy, đồng thời tham gia giao nhận hàng khi cần thiết.

Theo thỏa thuận, Sơn được trả công 6 triệu đồng/tháng cùng tiền thuê nhà 5,5 triệu đồng/tháng. Sơn đã trao đổi việc này với vợ là Phan Thị Bích Trâm và được đồng ý.

Sau đó Hiệp thông qua một người tên Duy (chưa rõ lai lịch) cung cấp cho Sơn một điện thoại di động có cài sẵn ứng dụng Telegram với tài khoản "Sang Nguyen" để liên lạc, nhận chỉ đạo.

Sơn cũng sử dụng tài khoản Telegram "Luxury" để trao đổi với Hiệp. Từ tháng 11-2023 đến khi bị phát hiện, Sơn nhiều lần thực hiện việc giao, nhận ma túy với số lượng lớn theo yêu cầu của Hiệp.

Cơ quan tố tụng xác định Lâm Thiên Hiệp là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án này.

Cơ quan chức năng đã truy nã, tách vụ án, khi bắt được sẽ xử lý sau. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng đang truy xét các đối tượng liên quan khác, trong đó có Trần Văn Thành và người tên Duy, nhằm làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn