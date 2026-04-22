Khởi tố đối tượng mua bán trái phép ma túy

Trước đó, ngày 08/4/2026, tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh, Công an xã chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An) bắt quả tang Hồ Xuân Dũng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ: 1,26g heroin và 01 điện thoại di động.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Mở rộng điều tra, cùng ngày, tại xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương, Công an xã Hợp Minh phối hợp Công an xã Đô Lương bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đại về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ: 91 viên ma túy hồng phiến; 13,2g heroin; 8,05g ma túy đá; 03 điện thoại di động và hơn 122 triệu đồng. Tại Cơ quan Công an, Hoàng Văn Đại khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng, đồng thời bán lại cho Hồ Xuân Dũng nhằm kiếm lời.

