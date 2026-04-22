Cựu Phó Chủ tịch phường bị tuyên án 7 năm tù vì sử dụng ma túy

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ, thành phố Hà Nội mức án 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Bị cáo Lại Quốc Việt (trú tại xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) bị tuyên mức án 7 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.

Bị cáo Đặng Thị Hồng Linh, chủ quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim và Đặng Thế Chung (em trai Linh) bị tuyên phạt mỗi người 17 năm tù cho hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Riêng bị cáo Trần Mỹ Linh (vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".

Các bị cáo khác trong vụ án, người bị tuyên phạt thấp nhất là 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến người cao nhất 24 năm tù về một trong ba tội danh nêu trên.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy toàn bộ tang vật phạm tội; một số bị cáo ngoài án tù còn bị áp dụng phạt tiền 20-50 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; tạo dư luận xấu trong nhân dân; làm gia tăng tệ nạn, khiến tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng diễn biến phức tạp.

Theo Hội đồng xét xử, việc tổ chức sử dụng ma túy của bị cáo có quy mô, bài bản, tổ chức cho nhiều người sử dụng, gây nguy cơ lây lan. Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Trong vụ án, Hội đồng xét xử nhận xét nhóm đại diện cho quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim, có bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò cao nhất; các bị cáo là nhân viên, giữ vai trò giúp sức đồng phạm, hành vi thấp hơn.

Đối với bị cáo Việt và Thiện, Hội đồng xét xử nhận thấy cả hai đi cùng nhau, Việt đứng ra trả tiền phòng, dù lời khai đối lập nhưng cả hai đều có hành vi tổ chức sử dụng ma túy như nhau.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3 giờ ngày 8/6/2025, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và khu nhà nghỉ liền kề, phát hiện chủ quán, nhân viên và khách tại nhiều phòng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2024, các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và nhà nghỉ) để phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung còn mua ma túy của các đối tượng không quen biết, giao cho Linh cất giấu để bán dần cho khách kiếm lời. Để điều hành quán, Linh và Chung thuê nhân viên chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút và phục vụ tại phòng.

Khoảng 3 giờ ngày 8/6/2025, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và khu nhà nghỉ liền kề, phát hiện chủ quán, nhân viên và khách tại nhiều phòng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy.

Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Ở hành vi che giấu tội phạm, khoảng 18 giờ ngày 8/6/2025, khi biết quán karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Bị cáo Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào, còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Khi đang dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật thì lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: H.N

Nguồn tin: nhandan.vn