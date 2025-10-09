Son Heung-min trước thời khắc lịch sử

Son sắp phá kỷ lục ra sân ở ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, Son Heung-min có 136 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, ngang bằng với hai huyền thoại Cha Bum-kun và Hong Myung-bo. Nếu được ra sân trong trận gặp Brazil, ngôi sao 33 tuổi sẽ chính thức vượt qua hai đàn anh để trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Hàn Quốc nhiều nhất (137 trận).

Đáng chú ý, HLV trưởng hiện tại của Hàn Quốc chính là Hong Myung-bo - người từng giữ kỷ lục này trong nhiều năm. Việc Son phá kỷ lục dưới sự dẫn dắt của chính HLV Hong tạo nên một khoảnh khắc ý nghĩa trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Son từng cùng Hàn Quốc chạm trán Brazil ở vòng 1/8 nhưng phải nhận thất bại 1-4. Nếu không ra sân ở trận gặp Brazil, Son vẫn còn cơ hội lập kỷ lục khi Hàn Quốc đụng độ Paraguay vào ngày 14/10. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) dự kiến tổ chức một buổi lễ đặc biệt để vinh danh thành tích phi thường của đội trưởng tuyển quốc gia.

Son ra mắt đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 12/2010 và ghi được 53 bàn thắng sau gần 14 năm cống hiến. Ngôi sao đang khoác áo Los Angeles FC (MLS) chuyển tới Mỹ hồi tháng 8, sau nhiều năm gắn bó với Tottenham.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn