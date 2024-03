Sôi nổi các hoạt động trong ngày thứ 2 tại lễ Hội Đền Cuông

Lễ khai mạc giải bóng chuyền nam- nữ với 5 đội bóng chuyền nam và 9 đội bóng chuyền nữ tham gia

Hội trại do Huyện Đoàn Diễn Châu đảm nhiệm với chủ đề “Tự hào một giải non sông” cũng được tổ chức

Hoạt động đáng chú ý nhất hôm nay là lễ khai mạc giải bóng chuyền nam- nữ với 5 đội bóng chuyền nam và 9 đội bóng chuyền nữ tham gia. Với việc đầu tư, tập luyện chu đáo, giải diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông du khách đến xem và cổ vũ. Trong buổi sáng, Hội trại do Huyện Đoàn Diễn Châu đảm nhiệm với chủ đề “Tự hào một giải non sông” cũng được tổ chức. Hội trại có 9 trại của 9 cụm, 35 đơn vị Đoàn Thanh niên của khối xã và khối cơ quan. Cùng với đó, tại sân lễ hội, các gian hàng của tư thương được bố trí quy củ, khoa học phục vụ du khách trong các ngày diễn ra lễ hội. BTC cũng đã bố trí gian hàng trưng bày các sản phẩm Ocop của các xã do Hội Nông dân huyện tổ chức. Lực lượng an ninh làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn.

BTC cũng đã bố trí gian hàng trưng bày các sản phẩm Ocop của các xã do Hội Nông dân huyện tổ chức

Vào tối 22/3, đã diễn ra Hội thi tiếng hát thanh niên, học sinh, giao lưu các CLB ca trù.

Hôm nay, 23/3 tức là ngày 14/2 âm lịch sẽ chính thức khai hội Đền Cuông, các trò chơi dân gian, khai mạc chung kết cờ thẻ, Hội thi “Nữ thanh niên thanh lịch”, lễ rước vua và công chúa vi hành từ Đền về đình Xuân Ái. Lễ hội Đền Cuông 2024 sẽ được diễn ra trong 4 ngày từ ngày 21- 24/3 ( tức là ngày 12- 16/2 âm lịch).

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Thành

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

Nguồn tin: dienchau.nghean.gov.vn