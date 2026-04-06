"Soi" biệt thự bề thế, nội thất đắt đỏ của cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật

Tiến Luật và Thu Trang mong muốn có không gian sống đơn giản, hiện đại

Thu Trang và Tiến Luật là một trong những cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, họ còn ghi điểm bởi tình cảm gắn bó, bền chặt sau nhiều năm đồng hành. Từng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn thuở ban đầu, đến nay cả hai đã đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật hiện đều là những gương mặt hài nổi bật, sở hữu mức thù lao thuộc hàng cao trên thị trường. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và mở rộng kinh doanh, vợ chồng diễn viên Tiến Luật, Thu Trang đã sở hữu một căn biệt thự bề thế.

Căn biệt thự này nằm ở ngoại ô TP.HCM, được xây dựng hoàn thiện và dọn vào ở từ đầu năm 2023. Nhà có 4 tầng kèm 1 hầm xe theo lối kiến trúc hiện đại

Phòng khách xây dựng theo lối thông tầng, tường được ốp đá sang trọng. Các cửa kính cũng được lắp để lấy ánh sáng từ thiên nhiên, tạo sự thông thoáng

Ngoài ra, phần cầu thang được thiết kế tinh tế, sang trọng chính là điểm nhấn của biệt thự

Nữ nghệ sĩ từng cho biết nhiều người chuộng phong cách tân cổ điển nhưng cô sợ nếu làm không khéo sẽ khiến ngôi nhà bị “sến”. Do đó, Thu Trang quyết định chọn lối thiết kế hiện đại, trẻ trung

Không gian bếp nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Vợ chồng Tiến Luật đặt một bộ bàn ghế ăn dài để các thành viên tụ họp ăn uống mỗi bữa tối

Do nhà có đông thành viên, vợ chồng nghệ sĩ thiết kế tận dụng tối đa không gian làm nơi sinh hoạt. Họ chọn các gam màu trung tính như trắng, đen, xám, be… cho tường và nội thất

Từ bếp có thể nhìn ra hồ bơi ở bên cạnh nhà. Tiến Luật cho biết anh thiết kế khu vực này để các con cháu có thể bơi lội, vui đùa cùng nhau. Xung quanh hồ được ốp đá, thiết kế thác nước nhỏ và trồng cây xanh

Không gian sinh hoạt riêng của vợ chồng nghệ sĩ như một căn hộ thu nhỏ với sảnh, phòng ngủ, phòng quần áo, toilet...

Mọi vật dụng đầy đủ, tiện nghi giúp họ thoải mái tận hưởng sự riêng tư dù sống cùng đại gia đình

Nội thất trong nhà được vợ chồng cô lựa chọn một thương hiệu lớn với giá thành đắt đỏ. Các thiết bị đều sử dụng điều khiển tự động

Phòng thay đồ được thiết kế tiện nghi

Không gian phòng tắm sang, xịn

Khuôn viên sân thượng thoáng đãng là nơi vợ chồng nghệ sĩ thường lên ngắm cảnh, suy nghĩ kịch bản. Tiến Luật đặt một bộ bàn ăn ngoài trời, cho trồng các loại cây cảnh để thêm mảng xanh vào không gian sống

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn