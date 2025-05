Sốc cảnh diều kéo người đàn ông bay lơ lửng trên bầu trời

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 12/5, gần sông Hutuo ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, 3 chiếc diều khổng lồ kéo một người đàn ông lên cao. Người này lơ lửng cách mặt đất hàng chục mét, trông vô cùng nguy hiểm.

Người đàn ông lơ lửng trên không trung.

Theo lời các nhân chứng, những con diều đang được thả rất lớn, với một đội hơn 10 người cùng làm việc. Khoảng 20 phút sau, người đàn ông treo mình trên dây diều đã hạ cánh an toàn.

Một trong những người tham gia giải thích: "Đây là một trò nguy hiểm - xin đừng cố gắng bắt chước. Người đó ngồi lên, không phải treo mình lên. Đó là có chủ ý. Có một khu đất nhỏ ở giữa sông và một con diều đã rơi xuống nước. Chúng tôi dùng những con diều để đưa một người ra đó để lấy lại nó. Cuối cùng, cả người và diều đều hạ cánh an toàn".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn