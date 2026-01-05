Điều tra vụ một người tử vong, nghi rơi từ tầng cao tòa nhà ở Vũng Tàu

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 13h cùng ngày. Lúc này, người dân trong khu vực nghe tiếng động mạnh nên đã kiểm tra, phát hiện nạn nhân bị chấn thương nặng phần đầu và đã tử vong, nghi rơi từ tầng cao xuống đất. Vì vậy, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tại khu vực xảy ra vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vũng Tàu cùng các lực lượng đã nhanh chóng tiến hành căng dây bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin.

Đến khoảng 15h30 chiều nay, công tác điều tra vẫn đang được triển khai. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc chưa được xác minh.

Một số người dân cư ngụ, kinh doanh tại khu vực này cho biết, nạn nhân có khả năng là một người đàn ông lớn tuổi thuê lưu trú một mình trong tòa nhà. Những ngày gần đây, người này có những biểu hiện khá thất thường không rõ nguyên nhân.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn