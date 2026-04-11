Sở GD&ĐT chấn chỉnh trường hoán đổi thời gian học dịp 30/4 và 1/5

Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các trường không dạy bù với mục đích hoán đổi ngày nghỉ trong dịp 30/4 và 1/5. Ảnh minh họa: Y Kiện.

Cụ thể, qua nắm bắt thông tin và phản ánh, Sở GD&ĐT Gia Lai nhận thấy một số đơn vị trực thuộc đã tổ chức dạy bù chương trình nhằm mục đích cho học sinh nghỉ liên tiếp 9 ngày trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo sở, việc này có thể dẫn đến điều chỉnh không đúng khung kế hoạch năm học, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, cũng như việc chấp hành các quy định hiện hành của ngành và của UBND tỉnh.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học và chương trình giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ và khung kế hoạch thời gian năm học đã được phê duyệt. Các trường không tự ý điều chỉnh, rút gọn hoặc dồn tiết, dồn tiến độ chương trình.

Đồng thời, các trường tuyệt đối không thực hiện việc dạy bù chương trình với mục đích hoán đổi ngày nghỉ để tạo thành kỳ nghỉ kéo dài. Mọi thay đổi về thời gian học tập, lịch nghỉ phải tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT khi có văn bản chỉ đạo chính thức.

Công văn cũng nêu rõ hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai chưa có văn bản chỉ đạo cho phép hoán đổi ngày làm việc để công chức, viên chức và người lao động nghỉ 9 ngày liên tục. Vì vậy, các đơn vị không được căn cứ vào thông tin chưa chính thức để điều chỉnh lịch dạy và học.

Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, trường học; nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định. Các đơn vị nghiêm túc triển khai, quán triệt nội dung đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT quy định các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Cụ thể, các dịp nghỉ lễ, Tết trong năm gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

Năm 2026, Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật, ngày 26/4. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27/4. Như vậy, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4.

Cũng trong tháng 4, học sinh có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Với những trường không tổ chức dạy học thứ bảy, kỳ nghỉ của học sinh có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

Điểm đáng lưu ý, hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Học sinh vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi học lại hai ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4-1/5.

Tác giả: Ngọc Bích

