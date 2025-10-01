Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì sau bức xúc vì quyết định nghỉ học muộn?

Chiều 30/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, phương tiện chết máy, giao thông tê liệt. Hàng loạt xe đưa đón học sinh bị kẹt nhiều giờ, đến tận đêm nhiều phụ huynh vẫn không thể tiếp cận trường để đón con. Trước tình hình đó, nhiều ý kiến cho rằng ngành giáo dục phản ứng quá chậm khi không cho học sinh nghỉ từ sáng.

Bà Nguyễn Thị Liên, 63 tuổi đi hơn 2km để đón cháu vì nước ngập, các phương tiện không thể di chuyển được

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, ngay từ đầu năm học và trước mỗi đợt mưa bão, Sở đều yêu cầu các trường chủ động phương án dạy học phù hợp. Sáng 30/9, Sở đã có văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 10. Việc để các trường tự quyết định nghỉ học, lùi giờ vào lớp hoặc chuyển sang học trực tuyến là phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Đến chiều tối 30/9, sau khi trao đổi với các cơ quan chức năng và nhận định tình hình ngập sẽ kéo dài, Sở GD&ĐT quyết định cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn. Thông báo được đưa ra khoảng 7h để các gia đình kịp bố trí trông con hôm sau.

Sáng 1/10, các trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt đang tiến hành vệ sinh, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Có thế thấy, phản hồi của Sở GD&ĐT Hà Nội hợp lý về mặt quản lý, nhưng thiếu sự nhạy bén trong tình huống khẩn cấp. Việc ban hành công văn khi mưa đã ngập sâu khiến nhiều trường lúng túng, phụ huynh bị động. Sự việc cho thấy ngành giáo dục cần quy trình phản ứng nhanh và sát thực tế hơn.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: vov.vn