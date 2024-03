Sợ cháu ngồi sau xe đạp bị lạnh, ông nội sáng tạo ra chiêu cực độc, hiệu quả đến bất ngờ

Lúc trẻ thương con, về già thương cháu chính là chỉ tình cảm đong đầy của ông, bà. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh ông nội "chống lạnh" cho cháu khiến dân tình tấm tắc: Tình thương của ông bà dành cho cháu quả thật không hề thua kém bố mẹ dành cho con chút nào.

Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh ông nội đặt cháu nhỏ ngồi chắc chắn phía sau xe đạp. Quanh người bé còn được bao bọc bởi một tấm màn nilon do ông tự chế để đảm bảo gió không lọt vào, làm cháu bị lạnh.

Bố trí xong xuôi, ông bắt đầu đạp xe, chở cháu bon bon trên đường, bất chấp cái lạnh của thời tiết miền Bắc. Thỉnh thoảng đi qua đoạn đường sóc nảy, sợ chiếc màn chắn gió bị tuột, một tay ông nội lái xe, tay còn lại đưa ra phía sau để cố định thật chắc. Cháu bé bên trong không hề bị lạnh và tỏ ra vô cùng thích thú với chiếc "xế" đặc biệt này của ông nội.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều rất thích thú và dành lời cảm thán trước sự sáng tạo độc nhất vô nhị của ông nội. Qua đó, dân tình thấy được tình yêu thương vô bờ bến của người ông dành cho đứa cháu bé bỏng của mình.

Chiếc màn chắn gió này không chỉ là sự sáng tạo bình thường mà còn chứa đựng rất nhiều tình yêu thương dành cho cháu nội. Tuy ông lớn tuổi chỉ có thể đón cháu bằng xe đạp nhưng vẫn cho cháu ngồi chỗ ấm, không kém cạnh ôtô là mấy.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn