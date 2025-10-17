Thay đổi lớn trên mẫu smartphone gập ba của Samsung

Samsung mang thiết kế 3 viên pin lên mẫu smartphone gập ba đầu tiên. Ảnh: Bloomberg.

Samsung dường như đang tiến gần hơn đến việc ra mắt chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình. Một loạt bằng sáng chế mới được phát hiện hé lộ chi tiết thú vị về cách gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể giải quyết bài toán dung lượng pin trên thiết bị đặc biệt này.

Theo trang GalaxyClub, các bằng sáng chế liên quan đến mẫu Samsung Trifold đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Kipris của Hàn Quốc. Dù hình ảnh thiết kế chỉ được mô tả sơ lược, phần đáng chú ý nằm ở việc thiết bị có thể sử dụng hệ thống 3 viên pin thay vì 2 như các mẫu điện thoại gập hiện nay.

Cụ thể, trong tài liệu, Samsung mô tả một bộ pin có mã hiệu 360, thực chất là một cấu trúc gồm 3 phần riêng biệt, được đánh số 361 (T1), 362 (T2) và 363 (T3). Mỗi viên pin được đặt ở một khu vực khác nhau trên thân máy. T1 là viên nhỏ nhất, nhiều khả năng nằm ở mặt lưng dưới cụm camera dọc. T2 được bố trí ở phần trung tâm của thiết bị khi mở ra và có thể là viên pin lớn nhất. Trong khi đó, T3 được đặt ở khu vực màn hình ngoài, có kích thước trung bình so với các viên còn lại.

Cách sắp xếp này giúp phân bổ năng lượng đồng đều, đồng thời tối ưu không gian bên trong thân máy. Yếu tố quan trọng là việc thiết bị phải chứa nhiều bản lề và màn hình hơn điện thoại gập thông thường. Việc chia pin thành 3 phần riêng biệt có thể cho phép Samsung tăng tổng dung lượng mà vẫn giữ được độ mỏng tổng thể.

Hiện chưa có thông tin chính thức về dung lượng cụ thể, nhưng các nguồn tin cho rằng Galaxy Trifold có thể đạt mức 5.000 mAh hoặc cao hơn. Nếu đúng, đây sẽ là cải tiến đáng kể so với dòng Galaxy Z Fold hiện tại, vốn sử dụng cấu trúc pin kép.

Theo một báo cáo vào tháng 9, Samsung đang cân nhắc ra mắt Galaxy Trifold trong năm nay, với kế hoạch mở bán tại Hàn Quốc và Mỹ. Thiết bị được đồn đoán sở hữu bản lề hình chữ U nhằm tăng độ bền và giảm nếp gấp trên màn hình.

Nếu những thông tin này trở thành sự thật, Galaxy Trifold có thể mở ra một chương mới cho dòng điện thoại gập, khi Samsung tiếp tục chứng minh vị thế dẫn đầu trong công nghệ màn hình linh hoạt. Dù hãng vẫn chưa xác nhận thời điểm ra mắt, sự xuất hiện của các bằng sáng chế cho thấy ngày trình làng của chiếc điện thoại gập ba đầu tiên từ ông lớn công nghệ Hàn Quốc có thể không còn xa.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn