Thảm họa với smartphone Google Pixel mới nhất

Chiếc Pixel 10 Pro Fold gãy đôi ở phần dải ăng-ten, giống hệt như đời trước. Ảnh: JerryRigEverything.

Trong video mới nhất vừa được đăng tải, Zack Nelson, chủ kênh YouTube JerryRigEverything - nổi tiếng với các bài "tra tấn" smartphone, đã tiến hành bài kiểm tra độ bền quen thuộc đối với chiếc Pixel 10 Pro Fold.

Bài kiểm tra này nhằm đánh giá khả năng chống chịu của mẫu điện thoại gập mới nhất từ Google trước các tác động vật lý và điều kiện khắc nghiệt.

Quá trình kiểm tra độ bền chiếc Pixel 10 Pro Fold diễn ra bình thường cho đến khi đến phần thử nghiệm bẻ cong. Khi Zack dùng lực bẻ ngược thiết bị, chiếc điện thoại gập này đã gãy đôi. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất.

Khi Zack tiếp tục tác động lực vào phần máy đã gãy, viên pin bên trong đột ngột phồng lên, quá nhiệt và bốc khói trắng dày đặc, đủ để kích hoạt hệ thống báo cháy trong phòng. Cuối cùng, chiếc điện thoại đắt tiền chỉ còn là một khối cháy đen trên bàn thử nghiệm.

Chiếc smartphone gập của Google bốc khói, sau đó cháy đen ngay trên bàn thử nghiệm. Ảnh: JerryRigEverything.

Đây là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử thử nghiệm của kênh này, khiến mọi thông số kỹ thuật về độ bền của sản phẩm trở nên vô nghĩa.

“Trong một thập kỷ thử nghiệm độ bền điện thoại, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp smartphone nào phát nổ. Pixel 10 Pro Fold là chiếc đầu tiên bốc khói”, Zack chia sẻ trong video.

Anh cũng nhấn mạnh rằng dù đây là “bài kiểm tra khắc nghiệt”, anh đã áp dụng các thử nghiệm tương tự cho mọi smartphone phổ thông trong 10 năm qua, và đây là lần đầu tiên một sản phẩm thực sự bốc cháy ngay trên bàn.

Điều đáng báo động là chiếc điện thoại gập mới của Google đã bị gãy theo một cách thức rất quen thuộc, tại vị trí gần như hoàn toàn trùng khớp với mẫu Pixel 9 Pro Fold - ngay tại đường ăng-ten.

Giới chuyên môn nhận định đây là một lỗi thiết kế cố hữu. Dù Google có thể đã nhận thức được vấn đề, hãng dường như không hề có bất kỳ động thái cải tiến nào trên phiên bản Pixel 10 Pro Fold.

"Fold 7 đã vượt qua bài kiểm tra bẻ cong này mà không hề hấn gì. Tương tự là các đời 6, 5, 4, 3, 2... nghĩa là mọi chiếc Z Fold, trừ đời đầu tiên, đều sống sót... Điều đó CÓ THỂ làm được. Hãy giải quyết vấn đề này đi, Google", người dùng Chris O. bình luận.

Không chỉ thất bại ở phần bẻ cong, Pixel 10 Pro Fold còn tỏ ra yếu kém trong bài kiểm tra khả năng kháng bụi dù được quảng cáo đạt chuẩn IP68. Khi Zack rắc một ít cát lên phần bản lề và gập mở, video đã ghi lại nhiều âm thanh lạo xạo, nứt vỡ ngay sau khi cát lọt vào cơ chế bản lề bên trong. “Điều này thật đáng xấu hổ”, Zack bình luận.

Dù các bài kiểm tra này mang tính cực đoan, điện thoại gập vẫn cần đạt được một mức độ bền tối thiểu, nên những bài thử của các kênh như JerryRigEverything vẫn thu hút chú ý. Trong khi dòng Galaxy Z Fold của Samsung đã cho thấy sự cải tiến vượt bậc và vượt qua được các bài kiểm tra bẻ cong trong những năm gần đây, dòng Pixel Fold của Google vẫn đang gặp khó khăn trong việc củng cố độ bền.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn