Slovakia và Romania dắt tay nhau vào vòng 1/8 Euro

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ hai đội tràn vào sân mừng chiến tích giành vé đến vòng 1/8. Từ trước trận, họ đã biết rằng kết quả hòa sẽ đưa Slovakia và Romania đi tiếp.

Thực tế, hai đội nhập cuộc không quá toan tính, thực dụng trong 90 phút, mà tấn công ăn miếng trả miếng. Sự xuất sắc của hai thủ môn khiến tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên từ hiệp một đến hết trận.

11 pha dứt điểm được tạo ra chỉ trong 25 phút đầu, cho đến khi Ondrej Duda đánh đầu vào góc xa mở tỷ số cho Slovakia. Bàn thắng đó khiến trận đấu tiếp tục sôi động thêm 12 phút, trước khi David Hancko phạm lỗi với Ianis Hagi ở phút 37. Trọng tài Daniel Serbert ban đầu cho rằng điểm phạm lỗi ở ngoài cấm địa, nhưng VAR xác định đó là quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Razvan Marin sút tung nóc lưới, cân bằng tỷ số 1-1.

Marin (số 18) mừng bàn gỡ hòa, trên sân Deutsche Bank Park, Frankfurt hôm 26/6. Ảnh: Reuters

Từ sau bàn thắng của Marin, hai đội chơi thận trọng hơn. Tuy nhiên, dường như không đội nào chủ động kiếm trận hòa khi bước vào hiệp hai, bởi họ đều biết vị trí nhất bảng sẽ được gặp đối thủ dễ chơi hơn ở vòng 1/8.

Sang hiệp hai, trời đổ mưa lớn. Mặt sân sũng nước không ngăn được quyết tâm của cầu thủ Slovakia lẫn Romania. Romania đến gần bàn thắng khi Marin rồi Denis Dragus dứt điểm hiểm hóc. Slovakia cũng đáp trả mạnh mẽ với hai pha uy hiếp của David Strelec và Lukas Haraslin khiến thủ môn Florin Nita phải cứu thua bằng chân.

Những phút cuối, hai đội chủ động giảm nhịp khi biết trận cùng giờ giữa Bỉ và Ukraine vẫn có tỷ số hòa 0-0. Điều đó đồng nghĩa Slovakia và Romania không được phép thủng lưới thêm, bởi một trận thua sẽ khiến một trong hai đội bị loại. Kết quả hòa 1-1 được duy trì đến hết trận. Romania lần đầu tiên trong lịch sử đứng nhất bảng Euro, còn Slovakia đi tiếp với tư cách một trong bốn đội thứ ba có thành tích tốt.

Diễn biến chính trận Slovakia - Romania hôm 26/6.

Lần đầu tiên từ khi Euro có 24 đội, bốn đội trong bảng có cùng bốn điểm. Đội nhất bảng E Romania sẽ gặp Hà Lan hoặc Slovenia ở vòng 1/8, còn Slovakia gặp Anh hoặc Tây Ban Nha. Bỉ, với trận hòa Ukraine 0-0, xếp nhì bảng E và sẽ gặp Pháp ở vòng 1/8.

Đội hình thi đấu

Slovakia: Dubravka, Pekarik (Gyomber 90+2), Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda (Bero 90+2), Schranz (Duris 70), Strelec (Bozenik 70), Haraslin (Suslov 70).

Romania: Nita, Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu, Marius Marin (Rus 86), Hagi (Man 66), Razvan Marin, Stanciu, Coman (Sorescu 58), Dragus (Puscas 67).

