Sĩ quan Công an Việt Nam làm Chánh Văn phòng cố vấn Cảnh sát Liên hợp quốc tại New York

Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng Cố vấn là vị trí nằm trong ban lãnh đạo của Phòng Cảnh sát LHQ. Quyết định bổ nhiệm sĩ quan Cảnh sát phái cử làm Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng là việc chưa có tiền lệ.

Đây là lần đầu tiên vị trí công việc quan trọng này được giao cho một sĩ quan Cảnh sát phái cử như Trung tá Hải. Bởi trước đó, vị trí này được quy định chỉ giao cho cán bộ làm việc dài hạn trong biên chế của LHQ. Điều đó cho thấy, lãnh đạo LHQ đánh giá cao năng lực, hiệu quả công tác và có sự tin tưởng khi đồng chí Hải đảm nhiệm vị trí, chức vụ quan trọng này.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải được bổ nhiệm làm Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn Cảnh sát LHQ từ tháng 1/2025.

Với vai trò quyền Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn Cảnh sát LHQ, Trung tá Hải sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi lĩnh vực hoạt động của Văn phòng; kiểm tra, rà soát văn bản từ các ban chức năng trước khi trình duyệt tới cố vấn Cảnh sát. Anh cũng là người sắp xếp chương trình làm việc cho cố vấn và Phó cố vấn Cảnh sát LHQ; đồng thời là người phát ngôn chính thức của cố vấn Cảnh sát LHQ, là đầu mối của Phòng Cảnh sát làm việc với các Văn phòng cấp trên như Văn phòng Trợ lý Tổng Thư ký và Văn phòng Phó Tổng Thư ký về GGHB. Trung tá Hải cũng sẽ điều hành các kênh truyền thông chính thống của Cảnh sát LHQ qua các website, các nền tảng twitter, facebook.

Từ New York, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ: “Với kinh nghiệm 17 năm học tập và công tác trong môi trường đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân, cùng với những kiến thức, kĩ năng đã được tập huấn, bồi dưỡng về hoạt động GGHB; sự động viên, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đã giúp tôi có thêm động lực, sự tự tin để nhận nhiệm vụ quan trọng này”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải (thứ 3 từ trái qua) làm việc với Chỉ huy trưởng Cảnh sát Liên hợp quốc các phân khu tại thành phố Bangui, Cộng hoà Trung Phi.

Trong quá trình công tác, đồng chí Hải được lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân, tập thể đơn vị tín nhiệm, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo. Từ tháng 10/2016 cho tới tháng 8/2022, trước khi nhận nhiệm vụ phái cử tại Trụ sở LHQ, đồng chí Hải giữ chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện CSND.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải là sĩ quan Công an Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào làm việc tại Phòng cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình LHQ, trụ sở New York (Hoa Kỳ) với vai trò là chuyên gia LHQ về phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Để được chọn, anh đã phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe để vượt qua gần 200 ứng viên đến từ nhiều quốc gia.

Sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 8/2024, Trung tá Hải được gia hạn thời gian công tác. Tháng 1/2025, với năng lực vững vàng, anh được bổ nhiệm làm Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn Cảnh sát LHQ. Điều này khẳng định sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đối với các sĩ quan Công an Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là thành quả của quá trình nỗ lực làm việc, tích luỹ kinh nghiệm, thích nghi môi trường của Trung tá Hải.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải cùng đồng nghiệp quốc tế.

Với vai trò Trợ lý đặc biệt, Trung tá Hải báo cáo công việc trực tiếp cho Tư lệnh Faisal Shahkar, cố vấn Cảnh sát kiêm Giám đốc Phòng Cảnh sát LHQ. Đồng thời anh cũng là người tham mưu về tất cả các lĩnh vực liên quan tới thẩm quyền quyết định của cố vấn, bao gồm xây dựng chính sách chiến lược, quản lý và hỗ trợ phái bộ, và tuyển dụng. Anh là người tham mưu cuối cùng và sát sao nhất đối với các quyết định của cố vấn.

Việc được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng tại Phòng Cảnh sát LHQ không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan Công an Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của LHQ trong hoạt động GGHB.

Tác giả: Huyền Châm

Nguồn tin: cand.com.vn