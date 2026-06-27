Show có Trấn Thành trở lại

Tối 26/6, nhà sản xuất Running Man Vietnam công bố mùa 4 của chương trình chính thức trở lại từ ngày 24/7. Game show thực tế đông đủ các thành viên, gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân AP, Lê Nhân.

Trên fanpage, nhà sản xuất chia sẻ một số thông tin về format của chương trình năm nay. "Tưởng chừng chỉ là một kỳ nghỉ xa hoa để tận hưởng, thư giãn và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng ngay từ những bước chân đầu tiên, hành trình ấy đã rẽ sang một hướng không ai ngờ tới. Mỗi điểm dừng chân là một thế giới mới. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một thử thách. Gia tộc R sẽ cùng nhau viết nên mùa hè rực rỡ nhất từ trước đến nay, nơi hội tụ những cuộc phiêu lưu đầy sắc màu, những cảm xúc chân thật và những ký ức sẽ còn ở lại rất lâu sau khi mùa hè khép lại", theo nhà sản xuất.

Các thành viên của mùa 3 tiếp tục quy tụ tại mùa 4 của Running Man Vietnam. Ảnh: NSX.

Trong tối cùng ngày, các thành viên của dàn cast cũng đăng tải poster và chia sẻ về việc trở lại mùa 4. Ninh Dương Lan Ngọc viết ngắn gọn: "Tư Ngọc và anh em gia tộc R tới đây". Trong khi đó, Quang Tuấn chia sẻ: "Thời gian, địa điểm rõ ràng. Chuẩn bị bới tô cơm mỗi tối Thứ Sáu nha mọi người ơi".

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Năm ngoái, mùa 3 của show thực tế được sản xuất bởi Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.

Nhiều tập của chương trình thu hút lượng khán giả theo dõi lớn và viral trên các nền tảng mạng xã hội. Tập cuối của Running Man Vietnam mùa 3 sau đó được phát hành ngoài rạp với tên Con rối tự do.

Kết thúc chương trình, Anh Tú Atus vượt qua các thành viên sừng sỏ và nhiều kinh nghiệm như Trấn Thành, Lan Ngọc, để giành chiến thắng tại chương trình. Anh trở thành Biểu tượng giải trí của Running Man Vietnam mùa 3.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn