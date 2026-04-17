Hoa hậu làm “mẹ đơn thân bán sandwich, đi giúp việc” ở Hà Nội bỗng khoá sạch clip, tiết lộ lý do tạm nghỉ bán

Mới đây, câu chuyện về người mẹ đơn thân bán sandwich, làm giúp việc để nuôi 2 con nhỏ bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nhân vật chính là chị Ngọc Tuyết - chủ tài khoản TikTok “Ngọc Tuyết đang cố gắng” với 44.000 lượt theo dõi, đang sống tại Hà Nội.

Mẹ đơn thân vượt khó từng là hoa hậu: Clip viral nhưng gây tranh cãi

“Mình là Ngọc Tuyết, một bà mẹ đơn thân có hai con nhỏ”, Ngọc Tuyết tự giới thiệu ở các clip trên kênh TikTok của mình. Nội dung chính của kênh là cuộc sống thường ngày, chăm con, kiếm tiền.

Ngọc Tuyết giới thiệu bản thân là mẹ đơn thân, đang làm thêm nhiều công việc cùng một lúc để kiếm tiền nuổi 2 con.

Kênh này nổi lên từ tháng 3/2026. Ngọc Tuyết cho biết trước đó cô từng là người mẫu, song sau khi ly hôn, vì tuổi tác lại bận chăm con nên nghỉ công việc này.

Sau đó, cô chuyển lên Hà Nội sinh sống cùng hai con, thuê nhà trọ 4 triệu, cho 3 người ở. Cô chọn việc part time để kiếm tiền. Đầu tiên là bán sandwich ở vỉa hè, trước một tòa nhà văn phòng ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, vào khoảng 7-10h sáng hằng ngày. Qua các video, Tuyết cho biết mình kiếm được khoảng 500-800 nghìn/ ngày (chưa trừ chi phí nguyên liệu). Ngoài sandwich thì cô còn kết hợp bán thêm xúc xích, sữa,...

Buổi sáng cô bán bánh ở dưới chân các tòa nhà văn phòng.

Để có thêm sinh hoạt phí, đóng tiền học cho 2 con, buổi chiều Tuyết tiếp tục làm thêm các công việc khác như giúp việc theo giờ, nấu ăn thuê. Tất cả công việc đều được Tuyết quay lại, dựng thành clip, lồng tiếng… Có một số clip viral lên đến hàng triệu lượt xem. Nhiều người đồng cảm chia sẻ với hoàn cảnh mẹ đơn thân vượt khó của cô.

Ngọc Tuyết còn làm giúp việc theo giờ, nấu ăn thuê.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, câu chuyện bắt đầu rẽ theo hướng khác khi xuất hiện nhiều bình luận cho rằng đã “đào lại” quá khứ của Ngọc Tuyết. Từng làm diễn viên, hoa hậu, người mẫu, MC,...

Cụ thể, trong tháng 2-3/2026, nhiều netizen cho biết họ vẫn thấy mẹ đơn thân này xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của bạn bè, song với hình ảnh sành điệu, phong cách hơn. Cứ như một phiên bản khác với “Ngọc Tuyết mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ” trên TikTok.

Từ đó, nhiều netizen đặt câu hỏi liệu rằng hình ảnh mẹ đơn thân đi bán sandwich và làm giúp việc mà Ngọc Tuyết chia sẻ trên mạng có phải content, hay có “góc khuất” nào khác?

Trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh khác của Ngọc Tuyết.

Cũng theo một số thông tin chưa xác thực cho rằng Ngọc Tuyết có ê kíp đứng sau giúp quay dựng các video, hoàn cảnh gia đình “chưa khớp” với thông tin trong clip do cô tự đăng tải.

Sáng 16/4, Ngọc Tuyết bất ngờ ẩn hết các video trên kênh TikTok cá nhân có hơn 44K theo dõi.

Lên tiếng khi bị tố làm content ảo, tạm nghỉ bán vì stress với áp lực dư luận

Khi chúng tôi liên hệ với Ngọc Tuyết để xác minh thông tin đang lan truyền trên MXH, cô từ chối chia sẻ cụ thể.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 16/4, tại địa điểm mà Ngọc Tuyết hay bán sandwich, cô đã tạm nghỉ bán. Trao đổi với chúng tôi về lý do tạm nghỉ, Ngọc Tuyết cho hay bản thân đang “sốc” trước những thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng, đồng thời khẳng định có nhiều nội dung không đúng sự thật. Cô nói :“Hôm nay tôi nghỉ bán, đang sốc vì quá nhiều thông tin sai sự thật”.

Một người buôn bán tại khu vực nơi Ngọc Tuyết thường bày bàn bán sandwich mỗi sáng cho biết, cô đã xuất hiện đều đặn suốt khoảng 6 tháng qua. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, họ không còn thấy cô bán nữa.

Theo thông tin trên 1 website, Ngọc Tuyết từng là MC, diễn viên. Cô từng đạt danh hiệu “Hoa Hậu Đại Sứ Quốc Tế” tại đấu trường cuộc thi Hoa hậu di sản toàn cầu 2024 tại BangKok, Thái Lan vào tháng 11/2024, thuộc hệ thống Heritage Pageants. Đây là sân chơi về sắc đẹp do một công ty Singapore tổ chức, mang tính chất giao lưu, với sự góp mặt của vài chục thí sinh đến từ nhiều quốc gia, không thuộc nhóm các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới. Đến nay, các danh hiệu thuộc cuộc thi này vẫn gây nhiều tranh cãi về độ uy tín, thiếu kiểm chứng từ các tổ chức sắc đẹp quốc tế.

Ngọc Tuyết từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2018, Nguyễn Ngọc Tuyết giành giải Á hậu Doanh nhân Quốc tế tại Nhật Bản. Được biết đây là cách giải thưởng có quy mô trung bình - nhỏ, quy tụ khoảng 30 thí sinh, do một công ty giải trí đứng ra tổ chức.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: Phụ nữ mới