Sẽ có khu đô thị 7.200 tỷ trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Một góc Diễn Châu. (Ảnh: Hoàng Huy)

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa phát thông báo mời đầu tư Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại xã An Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam - giai đoạn 1.

Dự án được thực hiện tại xã An Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), với tổng vốn đầu tư hơn 7.226 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm hình thành khu đô thị, khu thể thao, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

Tại đây sẽ bố trí xây dựng khu nhà ở bám trục đường N2 và xung quanh khu vực sân golf, bao gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, đất ở đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây nhà.

Ngoài ra còn tổ hợp du lịch dịch vụ 14,9 ha, khu công viên chuyên đề 11,7 ha, khu công viên cây xanh 1,9 ha, khu thể dục thể thao 70,5 ha, sân golf 18 hố, khu thương mại dịch vụ cao tối đa 3 tầng, khu y tế cao tối đa 2 tầng, trường mầm non cao tối đa 3 tầng, 2 nhà văn hóa cao tối đa 2 tầng...

Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện theo đề xuất của nhà đầu tư và quy định hiện hành, trong đó lưu ý xây dựng sân golf không quá 36 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đó vào đầu năm 2024, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Đồ án quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 686 ha. Phạm vi ranh giới quy hoạch có phía bắc giáp đường quy hoạch N2 thuộc Khu kinh tế Đông Nam; phía nam giáp đền Cuông, núi Đặng và núi Mộ Dạ; phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp đường sắt Bắc – Nam.

Đồ án quy hoạch 4 phân khu chức năng. Bao gồm phân khu đô thị dịch vụ phụ trợ (109 ha), phân khu đô thị trung tâm và nhà ở sinh thái (153 ha), phân khu đô thị du lịch và dịch vụ (182 ha), phân khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao (242 ha).

Trong dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An xác định Khu kinh tế Đông Nam là trung tâm động lực tăng trưởng chính, giữ vai trò hạt nhân thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển.

Tác giả: Di Anh

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn