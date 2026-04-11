Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An chờ đón sóng FDI

Một góc KCN VSIP Nghệ An. (Ảnh: Phạm Tâm)

"Thỏi nam châm" hút vốn FDI

Thủ tướng vừa ban hành quyết định phê duyệt mở rộng Khu kinh tế (KKT) Đông Nam tỉnh Nghệ An, với quy mô hơn 100.000ha, bao gồm cả đất liền và mặt biển.

Ngay sau khi đề án được thông qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hoàn thiện hệ thống quy hoạch. Đến nay, có 8 đồ án quy hoạch phân khu hoàn thành và 7 đồ án khác đang được triển khai.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Từ đầu năm đến nay, có 3 dự án FDI được cấp mới, với tổng vốn đăng ký 3,3 triệu USD; điều chỉnh 4 dự án với tổng vốn tăng thêm hơn 454 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn có 356 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng, trong đó có 119 dự án FDI với tổng vốn 6,46 tỷ USD.

Hệ thống 9 KCN với tổng diện tích hơn 2.700ha đạt tỷ lệ lấp đầy trên 50%, trong đó một số KCN đạt tỷ lệ cao như VSIP Nghệ An, Nam Cấm, Bắc Vinh.

Nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, như dự án Cảng nước sâu Cửa Lò hoàn thành cơ bản các hạng mục ban đầu và đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh; dự án KCN VSIP Nghệ An 3 đang gấp rút giải phóng mặt bằng để khởi công vào dịp 30/4.

Cảng nước sâu Cửa Lò tiếp nhận nguồn hàng từ Khu kinh tế Đông Nam.

Bên cạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2025, hoàn thành 3.844 căn. Kế hoạch năm 2026, phấn đấu hoàn thành thêm 2.955 căn, hướng tới mục tiêu 19.500 căn vào năm 2030, đảm bảo nơi ở cho công nhân.

Hiện nay, các KCN sử dụng hơn 64.000 lao động, trong đó khu vực FDI chiếm 86% tổng số lao động; dự kiến nhu cầu năm 2026 lên tới trên 90.000 lao động, chủ yếu trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và dệt may xuất khẩu…

Để đáp ứng nhu cầu này, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức các ngày hội việc làm, kết nối doanh nghiệp với người lao động, thúc đẩy liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà nước để nâng cao chất lượng nguồn lao động của địa phương.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được Khu kinh tế đẩy mạnh với nhiều thủ tục hành chính được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ số hóa đạt trên 80%, giúp rút ngắn thời gian xử lý từ 20-40%.

Nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mới đây có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Tại đây, nhiều khó khăn, vướng mắc được chỉ ra, trong đó nổi bật là những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng, hạn chế về nguồn vốn đầu tư hạ tầng kết nối và tình trạng thiếu hụt biên chế công chức.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đang kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí khoảng 2.800-3.500 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2026-2030; xúc tiến mở đường bay Vinh - Quảng Châu/Thâm Quyến nhằm phục vụ hơn 4.000 chuyên gia, lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương.

Khu kinh tế Đông Nam cũng đề xuất sớm phê duyệt chủ trương đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đất đai cho các dự án nhà ở xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Khu ký túc xá cho công nhân ở Khu kinh tế Đông Nam.

Ông Bùi Thanh An đánh giá, Khu kinh tế Đông Nam là một trong hai động lực tăng trưởng chính của tỉnh. Sự phát triển của Khu kinh tế không chỉ là nhiệm vụ riêng của tỉnh nhà mà là cam kết chính trị đã được khẳng định trong các Nghị quyết của Trung ương.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội, thu hút đầu tư FDI và quản lý, sử dụng lao động. Phát triển kinh tế công nghiệp cần tập trung vào các khu trọng điểm; phải lấy lại và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư hạ tầng KCN...

Với dư địa phát triển mới sau khi được mở rộng, cùng sự quyết tâm của chính quyền tỉnh Nghệ An, Khu kinh tế Đông Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Qua đó, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao vị thế của Nghệ An trên bản đồ thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn