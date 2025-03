Say rượu, người đàn ông đấm người phụ nữ tới tấp

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông liên tục đấm cô cho đến khi cô ngã xuống đất, sau đó anh ta tiếp tục giẫm đạp lên người đối phương. Những người chứng kiến đã can thiệp và báo cảnh sát. Người đàn ông này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc xảy ra lúc 11h, ngày 27/2, tại quận Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thái Lan. Trong lúc Juthamas Chueamuang ngồi chờ bạn làm tóc, một người đàn ông tiến đến gần cô trong khi đang nói chuyện điện thoại, có vẻ như anh ta đã say rượu .

Người này sau đó hét lên một cách không mạch lạc nhưng Juthamas phớt lờ anh ta. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi người đàn ông chạm vào chân cô, khiến cô phải đẩy tay anh ta ra.

Người đàn ông đã xin lỗi, nhưng khi cô tiếp tục đuổi anh ta đi, anh ta đã khiêu khích cô tát anh ta. Khi Juthamas tát vào mặt người đàn ông, người này lập tức đấm cô liên tục. Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, anh ta đã bị khống chế và cảnh sát đã được gọi đến.

Người đàn ông đấm người phụ nữ trước cửa tiệm làm tóc.

Sau vụ tấn công, Juthamas đã đến bệnh viện để kiểm tra trước khi nộp báo cáo tại Đồn cảnh sát Bang Bua Thong. Cô xác nhận rằng cô chưa bao giờ gặp kẻ tấn công, được xác định là thợ sửa điện thoại di động 40 tuổi Nitinan Mekchai, trước khi xảy ra vụ việc.

Sau đó, Panida, vợ của Nitinan, đã đến đồn cảnh sát. Cô tiết lộ rằng anh ta định đến tiệm cắt tóc nhưng lại dừng lại để uống rượu.

Cô giải thích rằng chồng cô không uống được rượu, điều này làm thay đổi đáng kể tính cách của anh, khiến anh trở nên hung hăng và cáu kỉnh. Cô suy đoán rằng anh ta đã uống rượu trước khi gặp Juthamas, dẫn đến cuộc ẩu đả.

Cảnh sát đã buộc tội Nitinan về tội say rượu nơi công cộng và hành vi gây rối. Tội danh tấn công Juthamas đang chờ kết quả khám sức khỏe của cô để hỗ trợ cho vụ án.

