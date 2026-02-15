Sau va chạm với xe máy, tài xế xe tải lái xe cán nạn nhân rồi bỏ trốn

Trưa 14/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải làm một người tử vong.
Trước đó, vào khoảng 22h32 đêm 13/2, xe tải mang BKS 81C-255.35 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng phường Buôn Ma Thuột đi tỉnh Gia Lai. Khi đi đến Km 1765+200 thuộc tổ dân phố Đồng Thuận, phường Tân An thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 47B2-076.20 do anh Hồ Minh Đức (SN 1994, trú tại thôn 8, phường Tân An) điều khiển cùng chiều đang lưu thông phía trước.
Hình ảnh xe tải gây tai nạn rồi tài xế lái xe cán qua đầu nạn nhân rồi bỏ trốn được camera an ninh người dân ghi lại.
Sau cú va chạm, xe máy và người anh Đức ngã ra đường. Điều đáng nói là sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe tải dừng lại và phát hiện nạn nhân đang nằm dưới đường, đầu hướng vào gầm bánh xe sau nhưng không xuống hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe cho bánh sau cán qua đầu nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sáu khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên anh Đức đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, đồng thời truy bắt chiếc xe gây tai nạn. Đến trưa 14/2, lực lượng Công an đã phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn được cất dấu tại một khu rẫy gần hiện trường tai nạn. Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã tiến hành đưa tài xế xe tải về trụ sở để làm việc.
Tác giả: Văn Thành
Nguồn tin: cand.com.vn