Sau chấn chỉnh, trước cổng BV lớn nhất xứ Nghệ có còn ‘nhếch nhác’?

Trước đó ngày 15/7, Tạp chí Nhân lực nhân tài Việt có bài viết “Nhếch nhác trước bệnh viện lớn nhất Nghệ An". Nội dung bài viết nêu rõ, dù cơ quan chức năng đã ra quân xử lý nhưng tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường trước cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nằm trên trục đại lộ Lê-nin vẫn ngang nhiên tồn tại, tình trạng này gây nhếch nhác, an toàn vệ sinh, tiềm ẩn an toàn giao thông...

Cảnh hàng rong bày bán lộn xộn trước cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An những tháng trước đây (Ảnh: Uyên Linh)

Theo UBND TP. Vinh, ngay khi có phản ánh của tạp chí, chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý trật tự đô thị và UBND xã Nghi Phú thực hiện các biện pháp nhanh chóng lập lại trật tự khu vực trước cổng bệnh viện này.

Lý giải việc này, ông Võ Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú cho hay, các lực lượng chức năng đã vào cuộc chẩn chỉnh tình trạng lộn xộn trước cổng bệnh viện và dọc theo tuyến đường đại lộ Lê-nin. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Nghi Phú, đây chưa phải là giải pháp căn cơ, vì căng tin của không đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân cũng như người nhà của họ nên nhiều người vẫn chọn những gánh hàng rong là giải pháp tối ưu nhất.

"Xã đã kiến nghị với thành phố và Sở Y tế nâng cao chất lượng phục vụ tại các căng tin cần nâng cao chất lượng, dịch vụ, đặc biệt là về ăn uống, giá cả các loại hàng hoá phù hợp để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mua sắm trong bệnh viện, hạn chế tối đa việc ra đường mua sắm. Điều này sẽ là giải pháp căn cơ nhất để giải quyết tình trạng trên", ông Nhã nói và cho biết, chính quyền từng kiến nghị xem xét chỉ đạo Bệnh viện mở thêm cổng sau (phía Tây) làm lối đi ra của người nhà chăm sóc bệnh nhân, giảm bớt áp lực phía mặt tiền đại lộ Lê-nin.

Tình trạng lộn xộn được dẹp bỏ sau khi Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt phản ánh, ảnh chụp đầu 8/2023 (Ảnh: Uyên Linh)

Trong khi đó ông Nguyễn Phú Thông, Quản lý trật tự đô thị cho biết, thời gian qua đã xử lý nhiều cá nhân vi phạm hành chính. Đặc biệt từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 đơn vị đã lập 15 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ nhiều tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. Ngoài ra, Đội đã cử lực lượng phối hợp với Công an thành phố và UBND xã Nghi Phú thường xuyên túc trực cả ngày và đêm để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Tiếp tục đề xuất Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An mở cổng sau bệnh viện, bố trí luồng giao thông ở cổng trước mặt đường Lê-nin và tăng cường bố trí các dịch vụ phù hợp và cơ bản là đáp ứng đầy đủ để phục vụ bệnh nhận cũng như người nhà bệnh nhân”, ông Thông nhấn mạnh.

Những ngày qua lực lượng làm nhiệm vụ liên tục có mặt tại khu vực này (Ảnh: Uyên Linh)

Trao đổi với Tạp chí Nhân lực nhân tài Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng, Phụ trách phòng Hành chính – Quản trị Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, khi có phản ánh của tạp chí thì phía bệnh viện đã phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố và xã Nghi Phú để xứ lý tình trạng lộn xộn nêu trên. “Với các nội dung mà theo đề nghị của UBND thành phố và các cơ quan liên quan thì chúng tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Bệnh viện và trả lời lại bằng văn bản”, ông Thắng nói thêm.

Trước đó, hồi 3/2023, UBND TP. Vinh đã có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh và Sở Y tế, xem xét chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mở thêm cổng sau (phía Tây) làm lối đi ra cho người nhà chăm sóc bệnh nhân. Việc này nhằm giảm bớt áp lực phía mặt tiền đường Lê-nin, đồng thời cải tạo, nâng cấp chất lượng, tiện ích dịch vụ phụ trợ bên trong Bệnh viện, hạn chế nhu cầu phát sinh bên ngoài. Tuy nhiên kiến nghị này chưa được thực hiện.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Nhân tài Nhân lực Việt những ngày đầu tháng 8 tại khu vực trước trường cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An không còn hàng rong bán tràn ra mặt đường ngay khu vực cổng số 2 - nơi người nhà và bệnh nhân ra vào đã hết cảnh lộn xộn.

Tuy nhiên, sáng 12/8 khi mà khu vực cổng đã tạm ổn thì xuất hiện nhỏ lẻ một số người bày bán hàng rong ngay trên dải phân cách giữa đại lộ và phía vỉa hè đối diện bên kia còn tiềm ẩn tai nạn.

Bán hàng ngày giữa giải phân cách đại lộ Lê-nin, ảnh chụp sáng 11/8. (Ảnh: Lâm An)

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có tất cả 60 khoa, phòng, trung tâm; với hơn 1.600 công chức, viên chức và người lao động làm việc. Là Bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối cùng về khám, chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng thời tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc trung bộ.

Tác giả: Vũ Thắng

Nguồn tin: nguonluc.com.vn