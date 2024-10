Sau bao mong mỏi, Hòa Minzy đã gặp được em bé Làng Nủ mất 5 người thân mà cô muốn nhận nuôi

Hòa Minzy chia sẻ, sáng 16/10, cô đã cùng gia đình di chuyển hơn 100km đến huyện Simacai để trao quà cho bà con. Sau đó, nữ ca sĩ đi thêm hơn 100km nữa để tới Phúc Khánh, Bảo Yên, nơi có em bé Làng Nủ mất 5 người thân mà cô từng ngỏ ý muốn nhận nuôi. Hiện tại, bé được bà ngoại và người thân chăm sóc.

Hòa Minzy tâm sự: "Ngồi trên xe 2 hôm liên tiếp từ Bắc Ninh lên cũng mệt thật, nhưng lúc gần tới trường Hoà hồi hộp lắm. Hoà gọi cho bà ngoại bé ra đón rồi cùng vào trường thăm con. Bà thấy Hoà liền ôm Hoà rất chặt, cảm giác như mẹ của Hoà ôm Hoà vậy.

Em bé Bống nhỏ nhắn, đang hơi sổ mũi chạy ra đón bà. Hoà lúc đó không kìm nổi cảm xúc, chỉ biết chào làm quen với con. Với trẻ con cái gì cũng phải từ từ vừa phải không các bạn sợ, nhưng cũng thật may con chịu nắm tay Hoà và nghe Hoà nói chuyện, hỏi han. Con rất ngoan và xinh xắn, nụ cười dễ thương nhìn chỉ muốn ôm vào lòng.

Hoà không xưng hô là mẹ với bé vì mình đâu đã là gì, mình cũng không muốn mọi người hỏi bé đại loại mấy câu con có muốn cô này làm mẹ con không. Bởi câu hỏi đó với đứa bé mới mất mẹ thật buồn và không nên, con chắc cũng chưa hình dung được mọi thứ đã đang xảy ra thế nào mà. Một hồi con chịu cho Hoà bế, thơm má, cười với nhau.

Khi Hoà đi về chỉ nói với con là giờ cô đi về nhé, nếu Bống có muốn gặp cô hay tự dưng nhớ muốn nói chuyện thì bảo bà gọi cho cô Hoà nha. Bống nhớ tên cô nhé, cô tên là Hoà.

Lần đầu gặp của Hoà và bé chỉ như vậy thôi. 1 cái ôm tạm biệt, Hoà lên xe về.

Hành trình mà Hoà mong mỏi mãi mới thực hiện được, dù sao được gặp con và gia đình là mãn nguyện rồi. Hoà cũng nói với bà, từ nay coi con như người nhà, có gì cần hỗ trợ con sẽ hỗ trợ hết sức mình.

Bà cũng là người mẹ mất con gái, chưa kiếm được thấy con. Nên Hoà nghĩ mọi thứ không nên vồ vập vấn đề nhận nuôi hay ai nuôi. Hoà cũng chỉ cầu trời khấn Phật chị mau được tìm thấy để gia đình hậu sự an táng, mọi người cùng yên lòng hơn.

Hoà về còn Bống ở lại trường học nội trú. Cuối tuần sẽ về với bà ngoại.

Dù sao thì có người thân bên cạnh vẫn là tốt nhất, con còn bà ngoại và các dì nên để con ở cạnh mọi người con sẽ vui hơn.

Hoà vẫn luôn ở bên cạnh để làm mọi thứ có thể, bất cứ khi nào gia đình cần hay muốn đưa bé tới ở với Hoà, Hoà luôn sẵn lòng".

Ngày 10/9, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, biến cả 1 ngôi làng thành đống đổ nát, vùi lấp hơn 100 nạn nhân xấu số khi họ còn chưa kịp tỉnh giấc.

Trong những trường hợp may mắn thoát nạn có em Hoàng Ngọc Lan, sinh năm 2018. Em là người sống sót duy nhất trong gia đình 5 người ở Làng Nủ. Trận lũ quét đã cướp đi bố mẹ, anh chị và bà nội của bé Ngọc Lan.

Thời điểm đó, Hòa Minzy đã rất xúc động khi biết hoàn cảnh của bé Ngọc Lan. Cô bày tỏ mong muốn được nhận nuôi cô bé, đưa bé về ở cùng mình và con trai.

