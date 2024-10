Sau 6 năm kết hôn, cuộc sống của "cô dâu 200 cây vàng ở Nam Định" hiện ra sao?

Năm 2019, nhiều người không khỏi choáng ngợp trước một đám cưới cực kỳ xa hoa ở Nam Định. Nổi bật nhất chính là thông tin cô dâu đã nhận được 200 cây vàng quà mừng cưới từ người thân của mình.

Năm 2019, cô dâu trên cổ đeo rất nhiều vàng ở Nam Định đã nhận về sự quan tâm lớn.

Được biết, đám cưới bạc tỷ này là của chú rể Năng Tĩnh (SN 1993) và cô dâu tên Thu Hương (SN 1999) ở cùng quê Nam Định.

Thời điểm được biết đến và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, cô dâu Thu Hương từng chia sẻ về quà cưới khủng rằng, cô được bố mẹ tặng 200 cây vàng và 2 sổ đỏ cùng nhiều trang sức giá trị hơn 7 tỷ đồng.

"Trong ngày con gái lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ cũng tặng cho mình 200 cây vàng và 2 sổ đỏ. Riêng rạp cưới, gia đình mình phải hoàn thiện trong khoảng 1 tuần. Những món trang sức mình đeo trong ngày lên xe hoa về nhà chồng do bố mẹ mua tặng và có 1 phần do mình tự sắm. Vòng cổ và đôi bông tai ngoài cùng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Đồng hồ hiệu Sarcar là do bố mình tặng trước khi kết hôn trị giá 280 nghìn USD (khoảng 6,5 tỷ đồng)", cô nàng từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Thu Hương nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ đám cưới xa hoa và thân thế khủng được tiết lộ vào năm 2019.

Bên cạnh "độ khủng" về sự giàu có của gia đình cô dâu chú rể, dân mạng còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc Thu Hương. Theo nhiều người nhận xét, cô dâu Thu Hương vốn sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng nụ cười tỏa nắng hút hồn người đối diện.

"Cô dâu 200 cây vàng

Với những người yêu mến và thường xuyên theo dõi Thu Hương đều dễ dàng nhận thấy, sau kết hôn, cô có cuộc sống viên mãn và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng 9X khoe được anh xã đại gia cưng chiều, tặng quà khủng trong các dịp lễ lớn nhỏ.

Nhan sắc Thu Hương được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng.

Mới đây trên trang Instagram, "cô dâu 200 cây vàng'" Nam Định là Trần Thu Hương khoe ảnh gia đình ngay lập tức thu hút được hội chị em vào 'xin vía'.

Đến hiện tại, sau 6 năm kết hôn, cuộc sống của Trần Thu Hương vẫn khiến nhiều chị em ao ước. Cô nàng và chồng hiện tại đã có 3 nhóc tỳ xinh đẹp.

Hiện tại, nàng dâu năm nào đã là mẹ của 3 nhóc tỳ dễ thương.

Ngắm nhìn những hình ảnh gần đây của "cô dâu 200 cây vàng", khó có thể chê được nhan sắc của Trần Thu Hương.

Cuộc sống của Trần Thu Hương vẫn khiến nhiều chị em ao ước.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn