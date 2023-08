Sau 4 tháng bị xử phạt, công trình trái phép của Hội sinh vật cảnh Nghệ An vẫn tồn tại

Dù đã bị UBND TP Vinh xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng vì xây dựng công trình không phép và yêu cầu tháo dỡ, nhưng sau nhiều tháng công trình vi phạm của Hội sinh vật cảnh Nghệ An vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động kinh doanh bình thường.

Ngày 23/3/2023, UBND TP Vinh (tỉnh Nghệ An) có Quyết định (QĐ) xử phạt số 142/QĐ-XPHC đối với Hội sinh vật cảnh (SVC) Nghệ An vì đã thi công xây dựng công trình không có giấy phép tại thửa đất số 200, tờ bản đồ số 05, xã Nghi Phú (TP Vinh).

Cơ sở kinh doanh ăn uống trên khu đất dưới cái tên của Hội Sinh vật cảnh Nghệ An.

Cụ thể, Hội Sinh vật cảnh Nghệ An đã tổ chức thi công các hạng mục công trình gồm: Vị trí 1: Xây, lắp dựng 01 nhà khung sắt (04 vì kèo, tường xây gạch táp lô cao 1,8m) diện tích 6,4m x 12,0m=76,8m, trên nền móng bê tông cốt thép và gạch táp lô, diện tích phần móng 6,4mx 20m=128m2.

Vị trí 2: Đã đổ 10 trụ bê tông cốt thép, đang tiến hành đổ đất san nền, đã xây tường gạch táp lô cao 1,8m; diện tích xây dựng 117m2. Tại vị trí số 3: Đã xây xong phần thô và lợp mái công trình với diện tích 3,7m x 5,4m = 19,98m2. Vị trí số 4: Dựng xong khung sắt gồm 4 vì kèo, tường xây bằng gạch táp lô, diện tích xây dựng 6,5m x 12,5m = 81,25m2; chiều cao công trình 5m đã lợp mái.

Trung tâm chăm sóc xe "mọc" trên khu đất.

Vị trí số 5: Đã tiến hành đổ nền bằng bê tông và dựng 06 lồng sắt, tổng diện tích 157,5m2. Vị trí số 6: Xây dựng tường bằng gạch táp lô, vì kèo bằng sắt hộp, chiều cao công trình 4,0m; diện tích xây dựng 89,91m2.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, UBND TP Vinh đã ra QĐ xử phạt Hội SVC Nghệ An số tiền 130 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Hội SVC Nghệ An phải tháo dỡ toàn bộ công trình trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo (tính theo dấu bưu điện) hoặc từ ngày có biên bản bàn giao quyết định.

Dù UBND tỉnh Nghệ An đã thu hồi từ năm 2016, nhưng hiện khu đất này vẫn đang được hoạt động dưới cái tên Hội sinh vật cảnh Nghệ An.

Theo quyết định thì vào giữa tháng 4/2023, Hội SVC Nghệ An phải hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân TP Vinh, đến nay đã hơn 4 tháng kể từ khi QĐ xử phạt được ban hành, các công trình xây dựng không phép của Hội SVC Nghệ An vẫn ngang nhiên tồn tại và không có dấu hiệu của việc thực hiện tháo dỡ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam vào sáng ngày 31/7/2023, thay vì là bãi đất trống thì trên thửa đất số 200, tờ bản đồ số 05, xã Nghi Phú (TP Vinh) lại tồn tại các công trình phục vụ cho việc ăn, uống như: Quán bún, quán cà phê, chăm sóc xe... nơi đây vẫn hoạt động, kinh doanh bình thường như chưa từng bị xử phạt.

Sau hơn 4 tháng quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực nhiều hạng mục xây dựng trái phép vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Ngoài ra, tại khu đất này còn có rất nhiều chậu cây cảnh cũng đang được trưng bày. Dư luận băn khoăn việc đã quá thời hạn xử lý các vi phạm theo quyết định xử phạt hành chính nhưng đến nay công trình không phép của Hội SVC Nghệ An vẫn ngang nhiên tồn tại, cơ quan chức năng và chính quyền liệu đã quyết liệt trong việc xử lý vi phạm hay chưa?.

Theo tìm hiểu, ngày 26/11/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 388/QĐ-UBND.ĐC về việc cho Hội SVC Nghệ An thuê 30.321,1m2 đất tại xã Nghi Phú, để phục vụ vào mục đích xây dựng Trung tâm sinh thái, sinh vật cảnh với thời hạn 40 năm. Cụ thể, vị trí khu đất tại thửa số 200, tờ bản đồ số 05, xã Nghi Phú.

Quyết định xử phạt hành chính.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành QĐ 5990/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành về các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi và hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Trung tâm sinh thái, sinh vật cảnh do Hội SVC Nghệ An làm chủ đầu tư.

Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ban hành quyết định nào thay thế cho Quyết định số 5990/QĐ-UBND. Căn cứ theo các Quyết định được UBND tỉnh Nghệ An ban hành thì từ năm 2016 khu đất trên không còn thuộc quyền sử dụng của Hội SVC Nghệ An.

Vậy, tại sao đến nay khu đất trên lại “mọc ra” các công trình, hạng mục xây dựng kiên cố có gắn thông tin “Hội sinh vật cảnh tỉnh Nghệ An. Để xảy ra sự việc nêu trên, trách nhiệm thuộc về cơ qua, đơn vị nào ?.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc./.

Tác giả: Thiên Ý

Nguồn tin: Pháp luật Plus