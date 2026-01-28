Thời gian:
Thế giới

Sạt lở khiến 23 binh sĩ Indonesia thiệt mạng khi đang huấn luyện

Ngày 27/1, giới chức hải quân Indonesia cho biết; ít nhất 23 binh sĩ thủy quân lục chiến đã thiệt mạng sau khi bị vùi lấp trong một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại làng Pasir Langu, huyện Bandung Barat, tỉnh Tây Java.

Tác giả: Bùi Đức

Nguồn tin: nhandan.vn

