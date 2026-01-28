Sạt lở khiến 23 binh sĩ Indonesia thiệt mạng khi đang huấn luyện

Tác giả: Bùi Đức
Nguồn tin: nhandan.vn
Ngày 27/1, giới chức hải quân Indonesia cho biết; ít nhất 23 binh sĩ thủy quân lục chiến đã thiệt mạng sau khi bị vùi lấp trong một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại làng Pasir Langu, huyện Bandung Barat, tỉnh Tây Java.
