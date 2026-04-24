Sạt lở lúc rạng sáng làm thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Trước đó, vào lúc 4 giờ, ngày 24/4, trên tuyến sông Đầm Dơi thuộc ấp 1, xã Đầm Dơi, xảy ra sạt lở lộ bê tông 3m, chiều ngang 20m, chiều dài 60m và có nguy cơ sạt lở thêm khoảng 20 - 30m.

Sạt lở làm ảnh hưởng 01 bến cầu hàng, hàng nước đá của hộ Nguyễn Minh Trạng và 01 đại lý bán thức ăn thuốc thủy sản của ông Nguyễn Minh Thảo, ước tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở

Ngay sau nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo UBND xã đến hiện trường và chỉ đạo ngành chuyên môn, công an, dân quân thường trực xã hỗ trợ người dân di dời tài sản, cấm biển báo không cho người dân đi qua khu vực này.

Đồng thời báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tính sớm kiểm tra và chỉ đạo khắc phục để người dân trên địa bàn đi lại và sản xuất.

Tác giả: Trần An

Nguồn tin: congly.vn