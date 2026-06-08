Lâm Đồng: 2 vụ tai nạn giao thông trong đêm, 4 người thương vong

Tối 7/6, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng).

Vụ thứ nhất xảy ra trên Quốc lộ 1 tại km1720+300, đoạn qua xã Hàm Kiệm, xe máy biển số 86AA-302.xx chở 3 người tông vào đuôi xe ben biển số 86C-126.xx cùng chiều phía trước.



Cú tông mạnh khiến cả 3 người trên xe máy văng xuống đường, xe máy mắc kẹt dưới gầm, đuôi xe ben.



Hậu quả, 2 nam thanh niên là L.T.H và Đ.M.H (cùng SN 2009) tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.



Công an xã Hàm Kiệm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn tại phường Hàm Thắng (Lâm Đồng).

Cũng trong tối 7/6, tại khu vực đường Võ Chí Công, phường Hàm Thắng, người dân nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra. Tại hiện trường, người dân phát hiện một xe máy biển số 86L2-9279 cùng một người nằm bên lề đường đã tử vong.



Công an phường Hàm Thắng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.vn