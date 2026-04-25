Sát hại đồng nghiệp rồi khai gian là tai nạn

Ngày 24/4, Thiện, 20 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Liên quan vụ án, Nguyễn Tấn Được, 41 tuổi, chủ tàu cá, bị điều tra hành vi Che giấu tội phạm.

Danh Thiện (trái) và Nguyễn Tấn Được tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, Thiện và anh Nghĩa, 23 tuổi, làm thuê trên tàu cá của Được. Ngày 19/4, khi tàu đang đánh cá ở Phú Quốc, Thiện thấy Nghĩa, không làm cùng mọi người, cho rằng người này trốn việc nên chửi bới.

Nghĩa giải thích bản thân đau bụng nhưng Thiện không tin, tiếp tục lớn tiếng. Lát sau thấy đồng nghiệp không trả lời, anh ta bực tức dùng dao đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Khi đưa thi thể vào đất liền, Được hướng dẫn những người làm thuê trên tàu khai báo gian dối, dàn cảnh thành vụ tai nạn lao động nhưng không thể qua mặt cơ quan điều tra.

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

