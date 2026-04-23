Sát hại 2 người vì ghen

Ngày 23/4, Đạt bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Giết người.

Theo điều tra, Đạt quen với Phương, 21 tuổi, khi cả hai làm việc tại đặc khu Phú Quốc. Gần đây, cô gái đòi chia tay, Đạt nghi người tình có bạn trai mới.

Trương Quốc Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Tối 16/4, Đạt chạy xe máy, mang theo dao, tìm người yêu "nói chuyện". Khi đến khu vực Bãi Vòng, anh ta phát hiện người yêu ngồi sau xe máy anh Hùng, 21 tuổi, nên đuổi theo.

Hai bên lời qua tiếng lại trong lúc truy đuổi. Đạt dùng dao mang theo chém trúng mặt Hùng, khiến xe mất lái, cả hai ngã xuống đường. Anh Hùng bỏ chạy, còn Phương vừa đứng lên thì bị Đạt đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Anh ta tiếp tục truy sát Hùng, đâm gục nạn nhân. Gây án xong, nghi phạm rời khỏi hiện trường, trên đường về nhà trọ thì bị công an bắt giữ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

