Sát hại bạn vì đang nhậu đòi đi...vệ sinh

Đối tượng Đệ.

Theo điều tra ban đầu: Hàng ngày, Đệ và anh N.P.B (SN 1969, ngụ cùng địa phương) thường xuyên uống rượu. Khoảng 15h ngày 18/5, Đệ tổ chức uống rượu tại nhà của mình cùng với B.

Đến 16h cùng ngày, trong lúc uống rượu thì Đệ nghe thấy B. ho và đòi đi vệ sinh. Tức giận, Đệ lấy con dao trên vách tường sát hại nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đệ đến Công an huyện Tân Biên đầu thú. Sau đó, Công an huyện Tân Biên đã bàn giao Đệ cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

