Sát hại bạn sau chầu bia, người đàn ông ở Nghệ An lĩnh án 10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, trú xã Nghĩa Hưng, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên toà xét xử có khá đông người thân 2 bên gia đình bị cáo và bị hại tham dự. Tại phiên toà, Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 14/6/2025, Tuấn ngồi uống bia cùng một số người bạn. Sau đó, anh T.M.H. (SN 1981, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) đến tham gia cuộc nhậu.

Một lúc sau, cả nhóm rủ sang lán của Tuấn ở bên cạnh để tiếp tục uống rượu và hát karaoke.

Đến khoảng 21h, anh H. có bức xúc, nói tiếng to về việc nhà thầu không cung cấp đủ vật liệu xây dựng để thi công khiến công trình anh nhận thầu bị chậm tiến độ.

Thấy vậy, Tuấn nói với mọi người về, không hát nữa tránh ảnh hưởng đến hàng xóm. Mấy người bạn về trước chỉ còn Tuấn và H. tiếp tục ngồi uống bia.

Đến khoảng 22h30, thấy bạn mình có dấu hiệu say, chửi bới, hất các đồ đạc trong lán thì Tuấn đến ôm và đẩy ra ngoài sân lán.

Tuy nhiên, người đàn ông này đấm 2 cái vào miệng của Tuấn. Bị đánh, Tuấn đẩy mạnh H. ra. Sau đó, H. bỏ ra ngoài và thách thức.

Bức xúc việc bạn quậy phá, chửi bới, đấm vào mặt, ngực nên Tuấn đi lấy dao, đâm vào vùng bụng anh H. Bị đâm, nạn nhân chạy ra ngoài đường thì gục xuống.

Thấy bạn bị thương, Tuấn chạy ra đường, chặn xe ô tô nhờ đưa người đi cấp cứu nhưng không xe nào dừng lại. Lát sau, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh H. tử vong trên đường đi.

Ngày hôm sau, Tuấn đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên xét xử, Tuấn khai giữa mình và anh H. là bạn bè, trước đó không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, do hôm đó bức xúc việc bạn quậy phá, chửi bới và đánh vào người; bị cáo lại có men rượu nên không làm chủ được hành vi.

"Bị cáo gửi lời xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau quá lớn cho gia đình bị hại. Bị cáo cũng mong Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội về với gia đình và để làm việc bù đắp cho gia đình bị hại", bị cáo Tuấn nói.

Tại phiên tòa, vợ bị hại chất vấn Tuấn vì sao không đưa chồng mình đi cấp cứu sớm. Nếu được cấp cứu kịp thời thì có thể chồng chị không bị chết.

Tuấn nghẹn giọng nói, thấy bạn bị thương, bị cáo đã chạy ra đường gọi xe để đưa bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm đó, không có chiếc xe nào dừng cả.

Người thân cho biết, Tuấn và vợ ly hôn, cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Bản thân Tuấn bị thoái hoá 2 chân, mấy năm trước phải đi bệnh viện để phẫu thuật. Hiện chân đi lại vẫn khó khăn.

Nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo tác động gia đình khắc phục cho gia đình bị hại 93 triệu đồng.

Tham dự phiên tòa, ông N.X.Đ. (bố của Tuấn) cho biết, để có số tiền bồi thường cho bị hại, ông phải bán đất lấy hơn 400 triệu đồng. Trong đó, phần lớn trả nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, còn 93 triệu bồi thường cho gia đình bị hại.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 9 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường 294 triệu đồng (được trừ 93 triệu đồng), cấp dưỡng nuôi 2 đứa con mỗi tháng 2 triệu cho đến khi 18 tuổi.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn