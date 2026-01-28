Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee lĩnh án 20 tháng tù giam

Bà Kim Keon Hee phát biểu tại một sự kiện ở Gangneung, Hàn Quốc, ngày 3/7/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 28/1, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên phạt cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 20 tháng tù giam vì tội tham nhũng.

Tuy nhiên, tòa tuyên trắng án đối với các cáo buộc thao túng cổ phiếu và vi phạm Luật Tài trợ Chính trị đối với bà Kim Keon Hee.

Thẩm phán Woo In Sung đến từ Tòa án Trung tâm quận Seoul cho biết bà Kim Keon Hee đã nhận các vật phẩm hối lộ xa xỉ, bao gồm một túi xách cao cấp của thương hiệu Chanel trị giá khoảng 2.200 USD và một chiếc vòng cổ Graff, từ Giáo hội Thống nhất - một tổ chức được cho là mang tính giáo phái. Do đó, bà bị kết tội tham nhũng và phải lĩnh mức án 20 tháng tù giam.

Thẩm phán Woo In Sung cho rằng vị thế cận kề Tổng thống Yoon Suk Yeol khi ông còn đương nhiệm đã mang lại cho bà Kim Keon Hee “ảnh hưởng đáng kể” và bà đã “lạm dụng vị thế này để trục lợi riêng."

Theo vị thẩm phán này, “địa vị không bao giờ được trở thành công cụ để mưu cầu lợi ích cá nhân."

Liên quan đến các cáo buộc khác nhằm vào bà Kim Keon Hee, tòa án xác định bà không phạm tội thao túng cổ phiếu, cũng như không vi phạm Luật Tài trợ Chính trị của Hàn Quốc. Phán quyết này giúp cựu Đệ nhất phu nhân tránh được mức án 15 năm tù giam do Viện Kiểm sát đề xuất.

Phát biểu về các bản án trên, bà Kim Keon Hee bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình và cho rằng những lời buộc tội là “vô cùng bất công." Bà gửi lời xin lỗi vì đã gây ra rắc rối dù bản thân không phải là người có vị thế quan trọng.

Trong nhiều năm qua, những tranh cãi xoay quanh bà Kim Keon Hee, 53 tuổi, chưa bao giờ lắng xuống. Các cáo buộc tham nhũng, vận động hành lang trục lợi và thậm chí gian lận học thuật đã phủ bóng lên nhiệm kỳ của chồng bà - Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đã bị phế truất.

Trên thực tế, khi còn đương chức, ông Yoon đã 3 lần phủ quyết các dự luật được đề xuất nhằm điều tra các cáo buộc liên quan đến vợ mình, trong đó có vụ nhận hối lộ túi xách hàng hiệu. Lần phủ quyết cuối cùng diễn ra vào tháng 11/2024, một tuần trước khi ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Đáng chú ý, cuộc điều tra đối với cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc cũng dẫn đến việc bắt giữ bà Han Hak Ja, người đứng đầu Giáo hội Thống nhất - tổ chức từng tuyên bố có 10 triệu tín đồ trên toàn thế giới và điều hành một đế chế kinh doanh khổng lồ.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, tòa án Seoul cũng sẽ tuyên án đối với nghị sỹ cấp cao Kweon Seong Dong, người cũng bị cáo buộc nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất./.

Tác giả: Thùy Liên

Nguồn tin: vietnamplus.vn