B.ắt nghi phạm s.á.t h.ạ.i vợ cũ trong đêm

Nghi phạm Trần Văn Thắng (bên phải) bị bắt sau khi gây án - Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ lãnh đạo phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ngày 17-4 cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong, nghi phạm đã bị công an bắt ngay trong đêm.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h40 tối 16-4, chị L.T.M. (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Hòa Thắng, phường Hà Huy Tập) đến nhà em trai gần đó chơi và gặp lại chồng cũ là Trần Văn Thắng (45 tuổi, ngụ cùng tổ dân phố).

Trong lúc chị M. và Thắng đang ngồi ngoài hành lang nói chuyện, bất ngờ Thắng dùng dao chuẩn bị sẵn trong người đâm chị M.. Gây án xong nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập đã triển khai lực lượng vây bắt khi Thắng lẩn trốn tại một đồi keo gần địa điểm gây án.

Được biết, chị M. vừa trở về địa phương ít ngày sau thời gian đi xuất khẩu lao động.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ