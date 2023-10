Sắp đến dịp lễ 20/10, các ông chồng có màn tập dượt văn nghệ khiến CĐM cười ngất

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang cận kề, những ngày này, các đấng mày râu đang tất bật chuẩn bị những món quà ý nghĩa để gửi tặng đến những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời.

Có người chọn tặng cho người phụ nữ của mình những món quà đắt đỏ, giá trị cao; thế nhưng, có người lại chọn những món quà tinh thần... Món quà nào cũng đáng quý, đáng trân trọng bởi lẽ, cánh mày râu dù bận trăm công nghìn việc vẫn không quên nhớ đến ngày lễ này của các chị em.

Mới đây nhất, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hết sức dễ thương và ý nghĩa của những người đàn ông, khi họ đã tập dượt bài múa để tặng cho hội chị em trong dịp lễ 20/10 sắp tới.

Theo đoạn clip ghi lại, những người đàn ông tập hợp lại với nhau, họ tự tập duyệt bài múa với những điệu múa đơn giản, thậm chí là có chút ngượng nghịu. Thế nhưng, ai nấy cũng tỏ ra rất nghiêm túc và tập trung trong lúc tập luyện. Chính món quà giản dị nhưng đầy tâm huyết này càng khiến hội anh em trở nên đẹp hơn trong mắt hội chị em rất nhiều.

Cư dân mạng ngay sau khi xem xong đoạn clip này không khỏi thích thú trước tinh thần và tình cảm mà hội anh em dành tặng cho hội chị em. Dân tình để lại nhiều bình luận như sau:

"Đáng yêu quá trời, làng nào mà các anh các chú dễ thương thế này?"

"Món quà ý nghĩa cực kỳ, chỉ cần thế này thôi là các mẹ, các chị cười cả ngày"

"Các ông chồng xứng đáng 10 điểm, món quà to lớn hơn bất kỳ món quà nào đây rồi".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn