Sao trẻ Việt kiều 19 tuổi lại tỏa sáng ở trời Âu, mơ xưng vương tại Bulgaria

Trong trận đấu giữa Slavia và Hebar mới đây, tiền vệ Do Chung Nguyen là cầu thủ mở tỷ số trận đấu. Từ cánh phải, một cầu thủ chủ nhà cướp bóng trong chân đối thủ, anh căng ngang vào trong, thủ môn đội bạn xử lý lúng túng, Chung Nguyen Do nhanh chân sút bóng cận thành ghi bàn. Đây là pha lập công thứ 2 của Chung Nguyen Do tại giải VĐQG Bulgaria. năm nay mới 19 tuổi và có mùa giải chuyên nghiệp thứ 2 nhưng cầu thủ Việt kiều đã để lại những dấu ấn đậm nét. Chung cuộc, Sofia Slavia giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Với 3 điểm có được, Sofia Slavia tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, hơn đội nhì bảng tới 9 điểm, trở thành cái tên sáng giá nhất trong cuộc đua vô địch mùa này.

Pha đệm bóng của Chung Nguyen Do

Từ khi lên chuyên nghiệp, Chung Nguyen Do đã được đóng đinh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trang chủ của Slavia nhận xét Chung nổi bật với nhãn quan chiến thuật, khả năng thu hồi bóng và kéo bóng lên phía trước, hoặc tung ra những đường chuyền sáng tạo hướng đến khu cấm địa đối phương.

Sau 2 năm ra mắt, có thể nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của Chung về thể hình. Giờ đây, tiền vệ này đã có thể tranh chấp tốt hơn, ngang cơ với các đồng nghiệp khác dù mang trong mình 100% dòng máu Việt Nam.

Vào mùa hè 2022 đã có tin về việc Barca muốn có tiền vệ này. Theo báo giới Bulgaria, những màn trình diễn chói sáng của Do trong màu áo U17 Bulgaria ở vòng loại U17 Euro 2022 đã khiến đội bóng xứ Catalan chú ý đến. Tuy nhiên, sau đó, thương vụ chuyển nhượng đã không diễn ra. Mục tiêu chuyển đến một nền bóng đá lớn hơn vẫn còn nguyên vẹn đối với Chung Nguyen Do, ngoài ra, anh cũng mong muốn khoác áo ĐT Bulgaria.

Tác giả: bui xuan quynh

Nguồn tin: bongdadoisong.vn