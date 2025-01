Sao nữ Vbiz công khai diện mạo của chồng thứ 5, phản pháo 1 tin đồn gây sốc

Vào tháng 12/2024, diễn viên Hoàng Yến gây bất ngờ khi xác nhận chuẩn bị lên xe hoa lần thứ 5. Thời điểm đó, cô cho biết bạn trai có tính cách hướng nội nên không muốn ồn ào trên mạng xã hội, sẽ giấu kín danh tính.

Tuy nhiên mới đây, diễn viên Hoàng Yến lại công khai chia sẻ khoảnh khắc bên chồng sắp cưới trên mạng xã hội. Trong clip, cô còn liên tục thể hiện tình cảm với nửa kia. Hoàng Yến còn dành nhiều lời khen cho nửa kia: "Mọi người ơi, tôi xin được giới thiệu người đàn ông đẹp trai lịch thiệp hào hoa đang đứng bên cạnh tôi chính là chồng. Đấy nhé, mọi người đừng có hỏi anh ấy thế nào".

Diễn viên Hoàng Yến công khai diện mạo của chồng thứ 5 trên mạng xã hội

Trong clip, cô còn liên tục thể hiện tình cảm với nửa kia

Hoàng Yến từng chia sẻ chồng sắp cưới là người yêu cũ cách đây 20 năm của cô. Cả hai từng có chuyện tình đẹp nhưng vì Hoàng Yến khi đó đã trải qua 2 đời chồng, có 2 người con, cảm thấy chênh lệch với bạn trai nên khi đó cô đề nghị chia tay. Sau khi Hoàng Yến ly hôn chồng thứ 4 một thời gian, anh đã liên hệ và tình cảm của hai người dần được vun đắp trở lại.

Cô từng chia sẻ: "Anh ấy thì rất ngôn tình, ở châu Âu mà. Anh rất lãng mạn nhưng lại rất thực tế. Điều Yến ấn tượng nhất ở anh là chưa bao giờ nói to, lúc nào cũng nhẹ nhàng, rất chắc chắn".

Hoàng Yến từng chia sẻ chồng sắp cưới là tình cũ cách đây 20 năm của cô

Thời điểm vẫn còn giấu kín danh tính của nửa kia, Hoàng Yến từng vướng nghi vấn hẹn hò với trai trẻ kém 20 tuổi gây sốc MXH. Vào tháng 12/2024, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính thông tin này. Hoàng Yến chia sẻ: "Thề mọi người đồn dã man luôn. Tôi chưa từng chia sẻ là chồng tôi kém 20 tuổi. Trong tư duy tôi cũng không có, không hiểu mọi người dựng đâu ra một chân dung anh chồng kém 20 tuổi. Mọi người có nghĩ gì thì đó là việc của mọi người, mình không phản bác nhưng mọi người không đau nỗi đau của mình, không rơi giọt nước mắt của mình, không sướng thay mình nên là mọi người có quyền nghĩ, còn quyền sống ở mình". Lần công khai chồng sắp cưới này được xem như lời phản pháo rõ ràng về tin đồn thất thiệt vừa qua.

Cô còn cho biết không ngại khi chuẩn bị kết hôn lần thứ 5 dù nhận về nhiều lời gièm pha. Hoàng Yến chia sẻ quan điểm: "Tôi không chọn chồng, tôi chọn hạnh phúc. Một người nào tôi ở bên cạnh họ, đi ăn, chơi, làm việc, ngủ với họ vui thì tôi gọi đó là hạnh phúc. Ở Việt Nam phải kết hôn, lấy chồng, cưới thì mới được danh chính ngôn thuận thì tôi đồng ý cưới. Mà hay lắm mọi người ạ, đàn ông yêu tôi một thời gian kiểu gì được tôi yêu lại họ cũng muốn cưới".

Diễn viên Hoàng Yến từng vướng nghi vấn cưới trai trẻ kém 20 tuổi nhưng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận

Hoàng Yến nói về những cuộc hôn nhân đã qua: "Tôi vẫn luôn biết ơn 4 người đàn ông đã đi qua trong cuộc đời mình. Trải nghiệm hôn nhân hạnh phúc và sóng gió những năm được yêu và sống đã cho tôi kiến thức, tri thức để kể cả khi ra đi với hai bàn tay trắng, tôi vẫn đủ tự tin trên chặng đường kiếm sống mới. Tôi có trái tim và khối óc, cơ hội kiếm tiền ở quanh ta, chỉ là chúng ta có hành động hay không mà thôi".

Nữ diễn viên vẫn giữ thái độ thoải mái, tôn trọng khi nói về người cũ: "Tôi háo sắc mà, xấu tôi không yêu. Cả 5 người đàn ông của tôi không ai xấu cả. Những người đấy đáng yêu mà, không đáng yêu thì sao mình lấy".

Diễn viên còn khẳng định không cảm thấy ngại khi kết hôn lần thứ 5

