Sao Bayern từ chối đề nghị 100 triệu euro từ Saudi Arabia

Sane chọn ở lại Bayern. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports, Al Ittihad đưa ra một bản hợp đồng hấp dẫn có thời hạn 4 năm, với tổng giá trị hợp đồng lên đến 100 triệu euro, nhưng vẫn bị Sane từ chối. Tiền vệ này chuẩn bị ký hợp đồng mới với Bayern Munich, có thời hạn đến năm 2028. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.

Báo chí Đức cho biết Sane có thể nhận mức lương thấp hơn con số hiện tại ở Bayern. Theo thỏa thuận mới, anh sẽ bỏ túi 10 triệu euro mỗi mùa, có thể tăng lên 14-16 triệu euro dựa vào thành tích đạt được.

Sane cũng đã thu hút sự quan tâm từ hai ông lớn của bóng đá Anh là Liverpool và Arsenal. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức quyết định ở lại sân Allianz Arena để thực hiện ước mơ lớn nhất là giành chức vô địch Champions League cùng đội bóng xứ Bavaria.

Sane đầu quân Bayern vào năm 2020 với mức phí 45 triệu euro từ Man City. Anh có 217 trận đấu và ghi được 60 bàn cho "Hùm xám" trên mọi đấu trường.

Sau khi giữ chân Sane, Bayern có thể thanh lý hàng loạt cầu thủ như Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Joao Palhinha, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman hay Bryan Zaragoza. Ngoài ra, lão tướng Thomas Muller đã xác nhận sẽ rời Bayern vào cuối mùa này sau 13 năm gắn bó.

Mục tiêu của HLV Vincent Kompany là cải tổ hàng thủ, vốn bị xem là điểm yếu của Bayern mùa này.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn