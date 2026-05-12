Thêm 2 cựu lãnh đạo LPBank gia nhập Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ông Lưu Danh Đức (sinh năm 1973) là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hơn 22 năm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong ngành ngân hàng và các tập đoàn lớn.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Danh Đức – Phó Tổng Giám đốc.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Công nghệ thông tin tại nhiều tổ chức lớn như LPBank, SHB, T&T Group, Sovico, Sun Group, Tasco, VinGroup, VIB...

Ông Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1973), tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Viễn thông. Với hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các tổ chức lớn trong lĩnh vực Viễn thông và Tài chính - Ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc.

Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo then chốt tại Gtel Mobile và VIB như Giám đốc Marketing, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Khối chiến lược và Chuyển đổi mô hình, Giám đốc Khối vận hành, trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Gần đây nhất, ông tiếp tục ghi dấu ấn tại LPBank với vai trò Phó Tổng Giám đốc, góp phần xây dựng nền tảng vận hành tinh gọn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng vừa bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp (hiện đang là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro) vào Thành viên Ban điều hành phụ trách lĩnh vực Quản lý rủi ro. Ông Hiệp (sinh năm 1974) bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2006 và có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý tín dụng. Động thái này càng làm rõ nét chiến lược phát triển thận trọng, tăng trưởng từ nền tảng kết hợp với quản trị rủi ro chặt chẽ của Ngân hàng.

Hiện Ban điều hành của Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc, cùng 11 Phó Tổng Giám đốc và 2 Thành viên Ban điều hành, được kiện toàn theo hướng chuyên môn hóa, tăng cường hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn